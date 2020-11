Mexique.- À partir de dimanche prochain, l’entrée du Cold Front Number 13 est prévue et sa masse d’air, qui couvrira le nord, le nord-est, le centre, l’est et le sud-est du Mexique.

Ils entraîneront une baisse de température, de fortes rafales de vent et une augmentation des précipitations. De même, ils provoqueront un événement nord fort à intense sur la côte du golfe du Mexique, l’isthme et le golfe de Tehuantepec.

De plus, à 10 heures aujourd’hui, la dépression tropicale de trente et une s’est formée au-dessus de la mer des Caraïbes, qui se déplace d’ouest-sud-ouest à 11 kilomètres par heure (km / h) avec des vents maximums soutenus de 55 km / h. rafales de 75 km / h.

Elle devrait connaître un développement rapide, atteignant aujourd’hui la catégorie de tempête tropicale, dont le nom serait “Iota”, qui correspond à la neuvième lettre de l’alphabet grec.

Cela a été rapporté par Jorge Zavala Hidalgo, coordinateur général du Service météorologique national (SMN), de la Commission nationale de l’eau (Conagua), lors d’une visioconférence à laquelle Blanca Jiménez Cisneros, directrice générale de Conagua, et Enrique Guevara, directeur général du Centre national de prévention ont également participé Catastrophe (Cenapred).

Zavala Hidalgo a souligné que, selon les prévisions, pour aujourd’hui un vent avec des rafales de 50 à 60 km / h est estimé à Coahuila, Nuevo León, Oaxaca et Tamaulipas, ainsi que dans le golfe de Tehuantepec.

Entre-temps, a-t-il souligné, pour samedi 14 novembre, des vents sont prévus avec des rafales de 50 à 60 km / h à Coahuila, Nuevo León, Oaxaca, Tamaulipas et le golfe de Tehuantepec, ainsi que des températures minimales de -5 à 0 degrés Celsius avec gelées dans les zones montagneuses de Chihuahua et Durango.

Pour le dimanche 15 novembre, un vent avec rafales de 40 à 50 km / h est estimé sur la côte ouest de la Basse Californie, à Chihuahua, Coahuila, Nuevo León et Tamaulipas, ainsi que des températures minimales (aux premières heures du dimanche) de -5 à 0 degrés Celsius avec des gelées dans les régions montagneuses de Chihuahua et Durango.

Il prévoyait que la pluie totale accumulée pour les 5 prochains jours pourrait être supérieure à 300 millimètres à Veracruz et au nord d’Oaxaca; plus de 200 millimètres dans les régions de Tabasco et au nord et à l’est du Chiapas, ainsi que plus de 200 millimètres dans le nord du Guatemala, où nous partageons les bassins binationaux des rivières Usumacinta et Grijalva.

Il a souligné que dans certaines régions, les pluies seront accompagnées de chocs électriques et de rafales de vents allant de forts à intenses pendant les tempêtes.

À l’époque, Blanca Jiménez Cisneros a souligné que ces pluies pourraient générer une augmentation du débit des rivières et des cours d’eau, ainsi que des inondations dans les zones basses, avec la possibilité de glissements de terrain et de dommages aux routes et aux tronçons d’autoroute.

Compte tenu de cela, a-t-il souligné, Conagua maintient une vigilance particulière dans les rivières, les barrages et les villes qui se trouvent dans la région de forte pluie. C’est le cas de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas et Veracruz.

En ce qui concerne la capacité de réponse de Conagua, Blanca Jiménez a souligné que dans la région d’influence du Front froid n ° 13, Conagua a des Centres régionaux pour l’attention d’urgence, appelés CRAE, de Boca del Río, Veracruz et Cárdenas, Tabasco. De plus, il existe une brigade de protection aux infrastructures et à l’attention d’urgence – connu sous le nom de PIAE – à Coatzacoalcos, Veracruz.

Il a expliqué qu’au total, Conagua compte 38 éléments PIAE et 98 équipes spécialisées pour les soins d’urgence, pour apporter une réponse immédiate. De même, des techniciens se sont rendus à Tabasco, afin de soutenir pendant l’urgence et en ajoutera d’autres la semaine prochaine.

Blanca Jiménez a réitéré que Conagua continuera à travailler avec la Coordination nationale de la protection civile, ainsi qu’avec SEMAR, SEDENA et la protection civile de Veracruz et Tabasco, afin de protéger, dans la mesure du possible, la population et son patrimoine des cyclones tropicaux.

Enfin, il a appelé les habitants des entités où les effets du Front froid numéro 13 devraient être attentifs aux avis officiels de Conagua et aux recommandations émises par la Protection civile, depuis la sécurité des Mexicaines et des Mexicaines. C’est une priorité pour le gouvernement mexicain.

Lors de la conférence, au nom de la chef de la Coordination nationale de la protection civile (CNPC), Laura Velázquez Alzúa (qui se trouve dans le sud-est pour assister à l’urgence), Enrique Guevara Ortiz a indiqué que le système national de protection civile (Sinaproc) est actif en permanence et fonctionnant selon quatre axes: prévention, préparation, gestion des urgences et réparation.

Il a souligné que la CNPC émet des bulletins d’alerte dans les entités pour activer leurs plans de réponse et donne des avis à la population, ainsi que le soutien important des ministères de la Défense (avec 2 493 personnes) et de la Marine (688 personnes); ainsi que la Garde nationale, CFE, Pemex, Conagua et les différents secrétariats d’État impliqués dans l’aide à la population touchée par de fortes pluies.

Il a indiqué que 308 abris temporaires étaient activés au Chiapas (13), à Tabasco (291) et à Veracruz (04); dont 17 079 personnes sont des réfugiés (740 au Chiapas et 16 339 à Tabasco).

Il a exhorté la population à se tenir informée des sources officielles et à suivre les recommandations de la protection civile; car de fortes pluies peuvent provoquer des inondations, des vents violents et une instabilité des pentes.

Enfin, il rappelle qu’avant la survenue de ces phénomènes, la population doit s’informer, identifier les risques et trouver un moyen de les réduire; pendant l’urgence, mettez-vous à l’abri, évitez de vous exposer inutilement; puis revenez progressivement et avec prudence à la normalité; se souvenir de maintenir des mesures sanitaires et d’hygiène.

