Mexico.- Une vidéo d’un assaut contre une camionnette de transport en commun sur l’autoroute Mexico-Puebla a été diffusée ce lundi où les voyous tirent sur un jeune homme.

Les amoureux très nerveux et violents de l’extraterrestre commencent à crier et à intimider les usagers des transports et le chauffeur en exigeant qu’ils ne sortent pas et ne ferment pas la porte.

À un moment où tout semble devenir incontrôlable, l’un des jeunes hommes assis près de la porte est abattu.

Encore un voleur sur l’autoroute Mexique – Puebla, hauteur de la vieille maison, Valle de Chalco (vol). Combi est allé directement de Rojo Gómez à San Buenaventura, Ixtapaluca. Jusqu’à quand M. Governor fera-t-il quelque chose? @alfredodelmazo pic.twitter.com/nexG9Oz2zD – Chinois (@ElChinoArabe) 9 novembre 2020

Les faits ont été capturés par les caméras de sécurité du combi et, comme toujours ou dans la plupart des cas, l’identité des assaillants est inconnue.

Ledit amarrage a eu lieu le 3 novembre, peu après 9 heures du soir.

