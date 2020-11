Mexico.- Dans le but de développer une culture physique active à un âge précoce, de réduire le surpoids, l’obésité et les maladies qui en découlent, le sénateur Mario Zamora Gastélum a proposé de modifier la loi sur l’enseignement général.

Dans l’Initiative, le législateur des PRI a indiqué que l’activité physique devrait être obligatoire dans les plans et programmes d’études, suivant les indications du Secrétaire de Santé, concernant le temps qui devrait être alloué pour son achèvement quotidien.

Avec cela, a-t-il dit, il sera possible de réduire les taux de mortalité et par conséquent les dépenses publiques consacrées aux soins des maladies causées par un mode de vie sédentaire et une mauvaise alimentation.

Les programmes d’études doivent comprendre des orientations et des activités didactiques basées sur des approches et des méthodes correspondant aux domaines de connaissances; ainsi que des méthodologies qui favorisent l’apprentissage collaboratif parmi lesquelles un enseignement qui permet l’utilisation des loisirs est envisagé; le mouvement du corps comme base pour améliorer l’apprentissage et obtenir de meilleurs résultats scolaires.

En plus d’allouer du temps quotidien pour l’activation physique sur la base des recommandations établies par le ministère de la Santé et les organisations internationales, la pratique du sport et l’éducation physique.

Avec ce projet, a-t-il assuré, l’un des principaux problèmes de santé dans notre pays, le surpoids et l’obésité, sera résolu; qui déclenchent des maladies telles que le diabète et l’hypertension; à travers une politique d’activation physique promue dès le plus jeune âge, dès l’école.

Le sénateur de Sinaloa a indiqué que la pandémie avait confirmé les mauvaises habitudes alimentaires et le mode de vie sédentaire des Mexicains; Ils provoquent diverses maladies que nous avons considérées comme un facteur aggravant du nouveau virus, pouvant entraîner la mort.

