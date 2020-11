Mexique.- La Bureau du procureur général de la République (FGR), par le biais du Bureau du Procureur spécial pour les enquêtes sur la criminalité organisée (SEIDO), a obtenu un lien vers un processus contre sept personnes pour crime contre la santé dans le cadre du transport du stupéfiant appelé chlorhydrate de cocaïne.

Le 23 octobre 2020, une enquête a été ouverte, le pouvoir d’attraction de la Délégation de cette FGR à Colima ayant été exercé, par rapport à celui initié deux jours auparavant, avec la réception officielle de le Secrétariat mexicain de la marine et de la marine (SEMAR), dans lequel il fait savoir qu’à une distance de 139 milles marins à l’ouest du port de Manzanillo, Colima, un navire plus petit a été saisi dans lequel 1100 colis contenant de la cocaïne ont été trouvés, 52 fûts d’une capacité approximative de 50 litres (six contiennent du liquide apparemment combustible et 46 vides), sept personnes ont également été arrêtées.

Les détenus sont Luis “M”, Adrián “A”, Teodoro “S”, José “R”, Manuel “B”, Jorge “M” et Carlos “B”, ces trois derniers de nationalité équatorienne. Le 22 octobre 2020, l’expert en chimie médico-légale a conclu que la substance assurée correspond au stupéfiant appelé chlorhydrate de cocaïne d’un poids net de 1100 kilogrammes 839,2 grammes.

Le 24 octobre 2020 par la méthode de la visioconférence devant le juge de contrôle désigné au Centre fédéral de justice pénale de Colima, la détention a été qualifiée de légale et une accusation a été portée pour le crime susmentionnéCependant, la défense a demandé la duplicité du terme constitutionnel, pour lequel une détention préventive non officielle a été imposée par mesure de précaution au CERESO à Colima.

Par la suite, par la même méthode de visioconférence, la poursuite de l’audience pour relier le processus a eu lieu, au cours de laquelle le juge a décidé de lier les sept accusés au processus et la mesure de précaution de la détention préventive informelle a été ratifiée; Deux mois de recherches complémentaires ont été déterminés.

