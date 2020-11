Mexico – Le footballeur Joao Maleck pourrait être libéré dans les prochains jours après les erreurs commises par les autorités de Jalisco.

Maleck a été impliqué l’année dernière dans un accident dans lequel María Fernanda Peña et Alejandro Castro, qui venaient de se marier, sont décédés.

Le footballeur a été condamné à trois ans et huit mois de prison, mais il pourrait sortir s’il payait 3 millions de pesos pour la réparation des dommages.

“Par avance, nous ne sommes pas satisfaits de la décision prise par les juges”, a déclaré José de Jesús López Lucano, avocat de la partie touchée.

Dans une interview accordée à El Universal, López Lucano a indiqué qu’il y aura un appel à la condamnation et qu’ils souhaitent également que la réparation économique de l’affaire soit plus grande.

Ils feront appel d’un appel

«Lundi à 9 h 30, il y aura une audience intitulée« Lecture de la peine », et à partir de là, nous avons dix jours pour faire appel, car les circonstances, les preuves et de nombreux d’autres choses… Nous irons à cette ressource juridique », a-t-il dit.

Le justiciable a indiqué que les juges ne se sont pas laissé faire pression par les médias, ce qui était le problème avec Joao Maleck.

«Les excès de vitesse et l’alcootest n’ont pas été correctement évalués. Comment est-il possible que l’on ne se rende pas compte que non pas une vie a été perdue, mais deux vies?

«Parmi tout cela, il est condamné à une peine de 5 ans 6 mois et de là, il est réduit à 3 ans 8 mois. Il y a une série de facteurs qui auraient dû être examinés de manière plus approfondie pour imposer la sanction et non pour accorder cet avantage ».

«Les médias de l’affaire, la pression était assez forte pour les juges. Dans ce cas, tout ce qui se passe au niveau sportif peut se refléter, ils ont déjà vu ce qui est arrivé à Chivas et Santos (propriétaire du pass de Maleck) doit évaluer s’il continuera à l’utiliser lors de son départ », a-t-il déclaré.

