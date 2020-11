Certains ne comprennent pas tout à fait que s’ils essaient de nuire à un produit artistique, ils obtiennent finalement le contraire en encourageant un boycott et des critiques sévères. C’est ce qui semble se passer avec ‘Favoris Midas‘, la nouvelle série Netflix, et tout cela parce que l’acteur et activiste y apparaît Willy Toledo.

Toledo, détesté par de nombreux groupes de toutes sortes d’idéologie pour son activisme social d’extrême gauche, a été la cible de la colère de centaines de personnes sur les réseaux sociaux, qui demandent à ne pas voir cette nouvelle série espagnole ou même à se désabonner en tant qu’utilisateur de Netflix.

Voici quelques-uns des commentaires qui circulent sur Twitter:

Ne plaisante pas avec Willy Toledo. Enfin, après être apparu dans la série 7 Lives qui s’est terminée il y a près de 15 ans, il a trouvé un travail décent. C’est Anabel Alonso dans la version masculine. – Mazzinguerzetta (@ Mazzinguerzett1) 13 novembre 2020

Si les fachas vont se désabonner de Netflix parce qu’ils ont embauché Willy Toledo pour la série Les Favoris de Midas, c’est parce que cela vaut le détour.

Merci fachillas pour l’information

Je n’avais pas su. pic.twitter.com/gTWDiymXbv – Heidi Podemita (@HPodemita) 13 novembre 2020

Willy Toledo est-il ce communiste qui est parti vivre à Cuba et est revenu en courant après deux mois? pic.twitter.com/n3KGaEQNNs – Don Rodrigo 🇪🇸 (@ RodrigoDdeV13) 13 novembre 2020

Voyez-vous comment vous êtes un connard au point de nausée? MERCI NAZI VOXERS! SI CE N’EST PAS PAR VOUS, JE N’AI PAS ENTENDU QUE LA GRANDE SÉRIE DE WILLY TOLEDO PREMIÈRE SUR NETFLIX! MERCI DE TOUT MON COEUR! JE NE SAIS PAS QUE CE SERAIT NOUS SANS VOTRE SUR BOYCOTTS hahahaha – EYES D Acero🎗️🔻🌈 (@ rarm2016) 13 novembre 2020

Je ne verrai jamais un film ou une série dans laquelle le retardé Willy Toledo n’est JAMAIS. Appelle-moi regarde, pleure bébé ou peu importe. Il le souffle sur moi. C’est un crétin et ma fierté est au top. – M. Right 🇪🇸 (@ElSrDerecha) 13 novembre 2020

Merci aux putains de fascistes pour la publicité de la série Willy Toledo. J’ai déjà un plan pour le week-end. – Javier Parra (@javier_parra) 13 novembre 2020

Nous nous désabonnons de Netflix à cause de Willy Toledo et de Filmin à cause de films en catalan 😤 Puisque nous nous sommes déjà désabonnés de HBO, nous examinons maintenant une boîte de pêches que nous avions dans le garde-manger depuis 1987 👀 – Locuteurs espagnols valenciens 🇪🇦 (@ValencianosESP) 13 novembre 2020

«Willy Toledo»

Bien sûr, je ne vais pas me désinscrire de Netflix, ce serait plus.

De plus, bien sûr, je ne vais pas regarder cette série. Si ce type y participe, c’est nul. – Pablo Pérez 🇪🇸🇪🇸🇪🇸 (@ Pablete111) 13 novembre 2020

Netflix signe Willy Toledo et demande aux fachas, qui avaient déjà été désabonnés il y a des mois en raison de leur crise de colère précédente, de faire de la publicité lorsqu’ils se désabonnent à nouveau. Mes dizaines au modèle marketing Netflix. – Jan Moixó🎗 (@CapitaJanMoixo) 13 novembre 2020

Willy Toledo est clair comme de l’eau, voyons comment était la série. https://t.co/7CkxmKSrbm – Ne pas oublier (@no_mariagomez) 13 novembre 2020

Willy Toledo est un personnage que je n’avale honnêtement pas. Ce qui ne m’empêche pas d’avoir vu les favoris de Midas. J’ai adoré et je le recommande. Mon opinion sur ce personnage n’a pas changé, mais j’ai aimé regarder le film. Garde l’esprit ouvert! – Álvaro (@p_bdel) 13 novembre 2020

Tous les progrès pour défendre Willy Toledo par Noseq d’une série sur Netflix et qui soutiennent la plateforme et la série … Mais il y a 4 jours, ils étaient furieux parce que Netflix ne payait pas d’impôts en Espagne 🇪🇦 comme il se doit et nous avons dû boycotter … Quelle gelée ils ont. – Marina Puertas 23 🇪🇦 🔻 (@peichek) 13 novembre 2020

Le seul «crime» de Willy Toledo est de défendre et d’être fidèle à ses idées dans un système théoriquement démocratique. Les fascistes ne lui pardonnent pas.

Eh bien, je regarde la série #LosFavoritosDeMidas sur @NetflixES et je l’aime bien. @GTMGAD est un grand acteur.

Ne le manquez pas! pic.twitter.com/BFXPR0qtKd – Matsi♀️✊ (@Vicky_Taibo) 13 novembre 2020