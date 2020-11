Mexico – Dans le cadre d’un effort fondamental pour les droits de l’homme, un programme pilote transversal d’activation physique a été lancé pour les personnes hébergées dans la station de migration de Las Agujas, à Iztapalapa.

Il a été réalisé après une alliance entre la Fondation Alfredo Harp Helú pour les sports et l’Institut national des migrations.

En outre, le Comité olympique mexicain (COM) et le Conseil mondial de boxe (WBC) y participent.

De même, l’ouverture et l’installation de deux modules d’activation physique pour la boxe dans les zones féminines et masculines ont été réalisées.

Il a des gants, des protecteurs, des cordes, des poignées, des coussins, une cuirasse, un médecine-ball, des sacs, des poires, des bandages et des affiches, entre autres éléments.

Le commissaire national aux migrations, Francisco Garduño Yáñez, a souligné que le gouvernement actuel s’efforce de fournir de meilleurs services.

Comment l’initiative est-elle née?

L’initiative se pose dans le but de générer pour la population étrangère qui est temporairement dans les stations migratoires et les abris.

Les actions sont encadrées dans l’activation physique et sportive, a souligné le directeur de la Fondation Alfredo Harp Helú pour le sport, Daniel Aceves Villagrán.

Le médaillé olympique a expliqué que les activités physiques sont essentielles pour aider à stabiliser les groupes de personnes en situation de migration.

Il a souligné que la mission actuelle du gouvernement mexicain est de renforcer la protection des droits et la sécurité des migrants nationaux et étrangers.

La Fondation Alfredo Harp Helú a fourni à cet effet du matériel pour l’activation physique et la pratique du sport.

Cette contribution comprend des ballons pour le football, le basket-ball et le volleyball, des cônes d’entraînement, des sifflets et des vestes de sport, entre autres.

«Son objectif est de fournir à la population hébergée dans la station migratoire les conditions d’une utilisation positive du temps libre.

“Nous voulons générer une plus grande stabilité émotionnelle et une amélioration de la capacité physique en fonction du sexe, de l’âge et de l’état de santé”, a expliqué Aceves.

Éléments clés de la gouvernance

Au niveau international, il est reconnu que dans les communautés de réfugiés, la question du sport et de l’activation physique sont des éléments clés de la gouvernance et de la coexistence de ceux qui sont dans un certain type de confinement.

Le président du Conseil mondial de boxe, Mauricio Sulaimán, a déclaré que l’organe sous sa responsabilité se joint à cette activité.

Et il a rappelé que le sport est immédiat pour une meilleure mentalité, c’est le débouché de toutes sortes de comportements antisociaux.

L’activité a été suivie par la vice-présidente du Comité olympique mexicain, Jimena Saldaña; le Secrétaire général, Mario García de la Torre.

Étaient également présents le directeur général de la coordination des bureaux de représentation de l’INM, Héctor Martínez Castuera, et la directrice générale de la protection et de l’engagement des migrants, Ruth Villanueva Castilleja.

