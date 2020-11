Diverses organisations font la promotion d’une campagne de collecte de signatures pour envoyer une initiative au Congrès de l’Union qui permet aux enfants atteints de cancer d’accéder aux services de santé, aux traitements et aux médicaments.

https://www.sipormexico.org/reto003

L’idée est de collecter au moins 125 000 signatures afin que l’initiative acquière le caractère d’un citoyen et soit présentée à la prochaine session; La campagne s’intitule «Pour les filles et les garçons atteints de cancer, nous y allons tous» et elle rassemble des organisations telles que Alternativas por México et la Confédération des employeurs de la République mexicaine (Coparmex), en plus de la plateforme «Sí por México».

«Pourquoi avons-nous décidé de faire une initiative citoyenne? Parce que nous, citoyens, nous entrons dans la vie politique grâce à la proposition et qu’il n’y a rien de plus important que de prendre soin de la santé de nos enfants », a déclaré Denise Meade, porte-parole de« Sí por México ».

Et c’est qu’actuellement, notre pays connaît une pénurie de médicaments et de traitements contre le cancer infantile, ce qui, selon l’Association mexicaine d’aide aux enfants atteints de cancer (AMANC), a causé que jusqu’à présent cette année, ils ont 1 615 mineurs sont décédés.

De plus, le cancer infantile est la première cause de décès chez les patients entre 5 et 14 ans dans notre pays.

En ce sens, Meade a ajouté que «l’Organisation mondiale de la santé a averti que l’espérance de vie des enfants et adolescents atteints de cancer dépend dans une large mesure du pays dans lequel ils vivent. Dans les pays à revenu élevé, environ 80% des patients survivent, tandis que dans des pays comme le Mexique, seuls 40% des patients parviennent à faire face à la maladie. “

Vous pouvez également lire Les parents collectent des signatures pour garantir des traitements aux enfants atteints de cancer

Pendant ce temps, Israel Rivas et Luis Fernando Reyes Guzmán, représentants du “Mouvement national pour la santé”, ont déclaré qu ‘”avant nous ne vivions pas dans une panacée de services

santé, mais tout allait bien. Depuis 2018 le premier

rare … L’État mexicain nous a laissé tomber. “

Reyes a même fait remarquer que son fils avait été grandement affecté par la pénurie de l’un des médicaments, Filgrastim, qui lui avait fait perdre la vue.

Les formulaires de collecte des signatures sont disponibles sur www.sipormexico.org