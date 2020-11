La sorcière de Temeria reviendra sur les nouveaux épisodes d’adaptation de Netflix, mais maintenant ce ne sera pas seulement une petite participation à un chapitre, car il a été rapporté cette semaine que Triss dans la deuxième saison de “ The Witcher ” aura un rôle plus important et se rapprochera de Geralt de Rivia.

Il faut se rappeler que les enregistrements de la saison suivante se poursuivent à Arborfield Studios, Royaume-Uni, malgré le fait qu’ils aient arrêté leurs activités à deux reprises en raison du coronavirus. Ainsi, pendant que l’équipe de production continue de filmer, les sources proches qui fuient des informations ne cessent de fournir de nouvelles données.

A cette occasion, le portail Redanian Intelligence a rapporté que l’actrice Anna Shaffer, qui joue Triss Merigold dans la série, est apparue sur le plateau où sont tournées les scènes de Kaer Morhen, la forteresse et la maison de Geralt, dans laquelle Ciri sera formé pour être un sorcière, en plus d’apparaître de nouveaux personnages tels que Vessimir et d’autres de ses clans de sorcières.

Le fait que Triss soit dans la deuxième saison de “ The Witcher ” pour la séquence de Kaer Morhen, est lié à ce qui est lu dans le livre “ Blood of Elves ”, où il est expliqué que la sorcière est invitée à passer un hiver avec le sorceleur et Ciri à cet endroit, pour aider la princesse de Cintra à contrôler ses pouvoirs et aussi pour aider Geralt à comprendre les problèmes d’adolescence de sa fille adoptive.