L’un des aspects les plus attendus de la deuxième saison de “ The Mandalorian ” était le retour de Boba Fett, mais apparemment, Jon Favreau, n’a pas été retiré de la manche pour ramener le personnage, depuis Disney prévoyait de faire revivre le chasseur de primes pendant cinq ans, la série est donc devenue sa meilleure option pour rendre cela possible.

Sans aucun doute, ‘The Mandalorian’ est devenu l’une des meilleures productions de l’univers ‘Star Wars’ et le premier épisode de la deuxième saison l’a confirmé, puisque quand on pensait que Boba Fett n’apparaîtrait pas dans l’épisode et que sa présence resterait une simple rumeur, la séquence finale a laissé les fans la bouche ouverte, car après il y a des années, nous avons enfin revu le chasseur de primes.

Bien que Boba Fett soit considéré comme l’un des personnages les plus surfaits de la série pour la façon stupide dont il “est mort” dans “Return of the Jedi”, sa présence est toujours d’actualité dans cet univers, donc Disney aurait déjà décidé de le ramener depuis 2015 et s’est servi d’un roman pour préparer son grand retour dans la saga.

C’est ainsi que le livre, Chuck Wendig’s Aftermath, préparez le retour du personnage, depuis qu’il a raconté que des années après la bataille d’Endor, Adwin Charu était sur Tatooine travaillant avec un groupe criminel appelé Red Key Raiders, alors il a décidé d’entrer dans un entrepôt Jawas pour prendre ses précieux trésors et c’est là qu’il a découvert un armure mandalorienne prisée.

«De la boîte, il enlève un casque, désossé et percé, comme s’il était avec une sorte d’acide, mais il frappe toujours ses doigts avec. Les Mandaloriens savaient comment fabriquer des armures, n’est-ce pas? Regardez ça, dit-il en le tenant debout, armure de combat mandalorienne, boîte entière, ensemble complet, à en juger par son apparence. Il a traversé l’enfer et je suis de retour. Je pense que mon patron appréciera cela “, avec la description donnée de l’armure, sans aucun doute, c’est celui utilisé par Boba Fett, ce qui confirmerait que depuis 2015, la société de la souris prévoyait déjà son retour.

Bien que la série ait changé certaines parties du roman, Il ne fait aucun doute qu’il a servi de base pour configurer le retour de Boba Fett, c’est ainsi que ‘The Mandalorian’ l’a ramené et on ne doute pas que Jon Favreau a le talent pour rendre sa gloire au personnage et montrer pourquoi à un moment donné en est venu à être considéré comme le meilleur chasseur de primes de la galaxie.