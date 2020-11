Même si ‘The Walking Dead’ se terminera avec sa onzième saison, les showrunners de la série ont encore de grosses surprises en réserve pour tous les fans de la série, puisqu’ils veulent conclure l’histoire de la meilleure façon possible, pour cette raison, ils ont déjà choisi l’actrice qui jouera la femme de Negan.

Après que la pandémie ait forcé le studio à repousser la date de la première de la finale de la saison, le studio a décidé de donner aux fans six autres chapitres, qui servira de prélude à la session finale et servira également à intégrer de nouveaux personnages dans l’histoire, comme Lucille, la femme de Negan, qui rejoindra la série l’année prochaine.

Dans les bandes dessinées de “ The Walking Dead ”, avant que l’apocalypse ne se déclenche, Negan trompait toujours sa femme jusqu’à ce qu’il découvre qu’elle est malade d’un cancer, alors il décide de mettre fin à toutes ses aventures et de se concentrer sur elle, c’est vrai qu’après un certain temps, Lucille meurt de sa maladie, mais reviens en marcheur.

Comment la série présentera Lucille n’a pas encore été révélée, mais Il a déjà été confirmé que le personnage sera joué par Hilarie Burton Et il y aura certainement une excellente chimie sur le plateau, étant donné qu’elle et Jeffrey Dean Morgan sont des maris dans la vraie vie, ce qui rendra certainement les derniers chapitres de la série plus attrayants.

L’actrice a publié la nouvelle via ses réseaux sociaux. “Il a été assez difficile de garder cela secretMais j’adore travailler avec Jeffrey Dean Morgan. J’adore le regarder transformer Negan et prendre cette arrogance et j’adore la famille The Walking Dead. Ils font partie de notre famille depuis des années et je leur suis très reconnaissant de leur gentillesse », a déclaré Hilarie.

C’est ainsi que l’actrice qui jouera la femme de Negan a été confirmée, alors maintenant il ne reste plus qu’à savoir si son histoire suivra la même ligne que les bandes dessinées ou si le studio lui donne une nouvelle histoire, il sera quand même intéressant de voir comment son arrivée finira par affecter Negan.