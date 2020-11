Nous sommes juste à quelques jours avant que le service de streaming de la société de la souris arrive enfin en Amérique latine, mais cela ne signifie pas que la société cessera de prêter attention à ses chaînes de télévision, qui continueront de présenter des propositions attrayantes à leurs téléspectateurs, donc pendant le mois de novembre le studio apportera des blocs des personnages les plus recherchés de Disney XD.

Le studio a révélé qui sont ses personnages les plus dangereusement drôles, qui deviendront les protagonistes de la chaîne du 2 novembre à la fois du lundi au vendredi, de 15h00 à 17h00 et le week-end de 20h00 à 22h00, de sorte que pendant ce temps, Disney XD passera un bloc de huit épisodes consécutifs qui contiendra ses meilleures aventures.

Le premier personnage est Milo de ‘Pecezuelos’, il aime les aventures et s’amuser à tout moment et en toute circonstance, alors à plusieurs reprises il finit par se retrouver dans des problèmes qui le dépassent, heureusement il a l’aide de Bea et Oscar, ses deux inséparables et meilleurs amis.

Le deuxième plus recherché est Cricket de la série, ‘The Green Neighbours’, ce personnage est un garçon de dix ans qui passe de la campagne à la ville avec toute sa famille, il devra donc adopter ce nouveau mode de vie et ce faisant, il vivra de grandes aventures en compagnie de ses amis.

Un autre protagoniste de ce bloc est Pickle, un cornichon adolescent robuste et sensible qui cause toujours des problèmes avec son meilleur ami Peanut, comme ils sont déterminés à s’amuser avant de devenir adultes, donc ses plans finissent toujours par être fous.

Cupcake de la série ‘Cupcake & Dino’ figure sur cette liste en raison d’un grand esprit d’entreprise, qui l’emmène dans de grandes aventures en compagnie de son frère Dinosaur, car ils sont toujours impliqués dans des histoires assez bizarres alors qu’ils se consacrent à différents types de travail.

Faisant une cascade extrême avec sa planche à roulettes, Kick Buttowski devient le cinquième personnage le plus recherché de Disney XD alors qu’il il est déterminé à devenir le cascadeur le plus célèbre du monde peu importe le nombre d’éraflures et de chutes que vous obtenez dans le processus. Kick n’arrive pas seul, puisqu’il est toujours accompagné de son fidèle ami, Gunther Magnuson, un garçon qui a du sang viking qui coule dans ses veines.

Grâce à ses aspirations à explorer différents mondes et à apporter de la joie dans la vie de ses amis, Wander est le sixième personnage le plus recherché, car malgré sa maladresse, il voit toujours le côté positif des choses, bien que plusieurs fois son attitude étrange le conduit à avoir des ennuis.

Voyager à travers le temps et l’espace Future Worm devient l’un des plus recherchés Grâce aux aventures incroyables qu’il vit en compagnie de son meilleur ami, Danny Douglas, un garçon de dix ans qui possède une boîte à lunch qui est en fait une machine à remonter le temps, ils voyageront donc tous les deux dans le passé, le présent et le futur pour résoudre différents problèmes. .

La clôture de cette liste est, Phineas, qui avec son frère Ferb développent de grandes inventions qui les amènent à vivre d’incroyables aventures en compagnie de leurs meilleurs amis et dans le processus sa sœur Candance tentera de les accuser avec sa mère sans obtenir de grands résultats, un plus de la série sont les missions qu’il accomplit son animal de compagnie Perry, un ornithorynque qui est un agent secret, qui tentera de contrecarrer les plans du Dr Doofenshmirtz.

Ainsi, tout au long du mois de novembre, les personnages les plus recherchés de Disney XD arriveront pour présenter leurs aventures les plus drôles et vous faire passer un bon moment, avec lequel la société de la souris confirme que ses chaînes continueront d’être pertinentes même avec l’arrivée de son service de streaming.