Mexico,- La Finlande, 56e au classement FIFA, a battu la France en match amical au Stade de France. Forss a ouvert le compte après une erreur de Sissoko au milieu et la recrue Valakari a cloué un but devant le regard impuissant des Français.

L’Espagne et les Pays-Bas déçoivent avec un nul 1-1 ennuyeux qui laisse beaucoup à désirer. Canales a dépassé l’Espagne; van de Beek à égalité pour une “orange mécanique”.

Sergio Ramos est entré dans les dernières minutes et a égalé la marque de Gianluigi Buffon avec 176 apparitions pour son équipe nationale.

Cristiano et Joao Felix ont marqué lors de la victoire 7-0 du Portugal contre Andorre lors d’un match amical.

Cristiano Ronaldo a remporté 100 victoires avec le Portugal et 102 buts pour son équipe nationale.

L’attaquant portugais est 8 derrière Ali Daei (Iran) en tant que meilleur buteur de l’équipe nationale. Il a égalé les 746 buts de Puskás et est à 60 ans d’être le plus grand briseur de réseau de l’histoire du football. Il compte 21 buts derrière Pelé en clubs et en équipe nationale (746).

Aujourd’hui Cristiano Ronaldo dans un match amical, il a disputé son 168e match avec l’équipe nationale du Portugal et a remporté un incroyable 100 victoires.

De plus, il compte 102 buts, 31 passes décisives et deux titres, Euro 2016 et UEFA National League 2019.

L’Italie a battu l’Estonie 4-0 en match amical, avant de chercher à arracher la tête du groupe 1 de la Ligue A de l’UEFA Nations League à la Pologne.

L’Italie ligue 20 matchs sans défaite pour la troisième fois de son histoire, et la première depuis 2006 quand ils ont été sacrés champions du monde.

La première fois qu’il l’a fait, c’était en 1938, une séquence qui comprenait également la Coupe du monde.

Photo courtoisie Equipe de France

