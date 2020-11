Mexico.- Le corps d’un adolescent de 16 ans a été retrouvé dans un bâtiment du Centre historique.

Cristhian Torres Il a été retrouvé suspendu par le cou par des pompiers et des experts de Mexico.

Les premières lignes d’experts indiquent un suicide en raison des premières preuves; Cristhian avait disparu depuis 3 jours après une dispute avec sa femme.

Le jeune homme se serait suicidé dans un quartier du centre-ville où vivent des membres de l’Union Tepito, selon le journaliste spécialisé dans la note rouge, Carlos Jiménez, à travers ses réseaux sociaux.

SUICIDE CIBLE

Le @FiscaliaCDMX le cherchait déjà

Apparemment, il s’est suicidé dans le bâtiment où vivait THE IRVING of THE UNION pic.twitter.com/KDlzUG2l4S

– Carlos Jiménez (@ c4jimenez) 14 novembre 2020