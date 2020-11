Mexico,- Showtime Sports Documentary Films a publié la bande-annonce et l’affiche de leur prochain documentaire MACHO: THE HECTOR CAMACHO STORY.

Un regard inébranlable sur la vie extraordinaire, la carrière historique et le meurtre non résolu de l’une des plus grandes figures de la boxe. Première le vendredi 4 décembre, le documentaire s’ouvre huit ans après la fusillade mortelle où Camacho a perdu la vie à Bayamón.

Pour la toute première fois dans un film, MACHO: THE HECTOR CAMACHO STORY propose une interprétation complète du héros sportif improbable. Le film célèbre les sublimes compétences de boxe de Camacho et son charisme débridé qui ont amené la culture espagnole de Harlem et portoricaine au centre du monde sportif.

Grâce à des entretiens révélateurs avec sa mère, Maria Matias, ses sœurs, sa femme Amy et son fils Hector Jr.Le documentaire plonge également dans l’esprit et l’esprit du boxeur légendaire, sa bataille contre la dépendance et la tourmente intérieure qui l’a finalement conduit à votre disparition. Un mystérieux double homicide sur une autoroute en novembre 2012.

MACHO: THE HECTOR CAMACHO STORY est réalisé par Eric Drath (Assault in the Ring et No More, 30 par 30), deux fois lauréat d’un Emmy Award. Drath et Danielle Naassana, tous deux de Live Star Entertainment, ont été producteurs. Aaron Cohen, lauréat de 16 Emmy Awards, a été écrivain et producteur-conseil.

SHOWTIME est actuellement disponible pour les abonnés via les câblo-opérateurs. Les consommateurs peuvent également s’abonner à SHOWTIME via les chaînes Prime Video d’Amazon et les chaînes Apple TV.

Photo gracieuseté de Showtime

