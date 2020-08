La nouvelle saison de ‘I’m alive’ est déjà en cours. Televisión Española avec Good Mood et Globomedia (The Mediapro Studio) a déjà commencé les enregistrements du quatrième lot d’épisodes de la fiction à succès créée par Daniel Écija, une nouvelle étape dont les épisodes devraient atteindre les heures de grande écoute sur la chaîne publique l’année prochaine. L’acteur Alejo Sauras, qui dans la fiction assume le rôle d’El Enlace, a été chargé de donner ce qui est sans aucun doute l’actualité la plus attendue par les adeptes de la série.

Dernière troisième saison de ‘I’m alive’

« C’est le scénario de la quatrième saison que nous avons commencé à tourner! Avec plus d’enthousiasme que jamais et la seule chose que je puisse dire, c’est que … ils sont tous fous. Ce sera impressionnant et ce sera une saison que tu hallucineras« A déclaré l’acteur en se promenant dans les vestiaires du plateau où la fiction est enregistrée. Il est le premier acteur confirmé, une annonce prévisible et il semble clair que lui et Javier Gutiérrez, qui se met dans la peau du bien-aimé Márquez, sont essentiels pour que cette histoire continue d’avoir un sens pour une autre saison.

L’inconnu est ce qui arrivera à Cristina Plazas, Anna Castillo, Lucía Caraballo, Jan Cornet et Aitana Sánchez-Gijón. S’il semble prévisible qu’après leur retour à la fin de la troisième saison, les trois premières actrices feront partie du nouveau lot d’épisodes de « I’m alive », nous ne savons toujours pas si les deux derniers vont se répéter après le spin qui ont donné leurs personnages respectifs à la fin du lot précédent. Il ne serait pas surprenant que la même chose que ce qui s’est passé lors des saisons précédentes, la majeure partie de la distribution reste mais est avoir de nouveaux ajouts dont les personnages vont dynamiser les nouvelles intrigues qui composeront cette nouvelle saison de la série.

Le tournage commence pour S4 de @estoyvivo_tve, produit par Globomedia et @thegoodmoodprod! Si @AlejoSauras vous dit que c’est pour quelque chose, quelle saison nous attendons-nous … ???????? # Je suis vivant pic.twitter.com/6uuLFPgejF – Globomedia (@globomedia) 24 août 2020

Bon équilibre de la troisième étape

Le troisième lot de fiction diffusé au dernier trimestre de l’année dernière 2019 a atteint une moyenne de 9,2% de part et 1388000 téléspectateurs, soit une perte de -2,3 points concernant la deuxième saison également diffusée sur TVE. Malgré cela, il convient de noter que la série a réussi à se classer au-dessus de l’audience moyenne de La 1 et est devenu l’un des produits les plus regardés sur la chaîne publique dans sa diffusion en différé, quelque chose qui a certainement été définitif pour que la Société ait décidé de lui faire confiance et de lui accorder ce quatrième lot, dont le tournage est déjà en cours.