Le 1 de TVE premières le mercredi 7 octobre, la série ‘Inés del Alma Mía‘, une adaptation du roman acclamé d’Isabel Allende, qui a été traduit dans plus de 30 langues. Avec Elena Rivera et Eduardo Noriega, il raconte l’histoire d’Inés Suárez, une jeune et audacieuse femme d’Estrémadure qui s’embarque pour le Nouveau Monde à la recherche de son mari. Aux Indes, vous découvrirez l’amour de votre vie, le célèbre conquérant espagnol Pedro de Valdivia.

La pandémie de coronavirus a rendu la présentation de la série virtuelle, qui a eu la participation d’une partie du casting de la nouvelle série TVE; Elena Rivera, Eduardo Noriega, Carlos Bardem, Francesc Orella et Enrique Arce; accompagné par Fernando Lopez Puig, Directeur du contenu et des chaînes de TVE; Jorge Redondo, producteur exécutif de Boomerang TV; Alejandro Bazzano, directeur de série, et Paco Mateo, scénariste.

Isabel Allende, impliqué depuis le début dans ce projet, a suivi de près le processus d’adaptation. “Je suis extrêmement impressionné, non seulement par les acteurs, en particulier Inés et Pedro, qui vous tiennent tous les deux dans le cœur. Aussi avec la surproduction et la façon dont ils ont pu reproduire l’odyssée de la conquête au Pérou, au Chili et en Espagne”, a a noté le célèbre auteur chilien.

«J’ai vraiment aimé la série: elle est fidèle à l’histoire, non seulement à celle que j’ai écrite, mais à la vraie de qui était cette femme extraordinaire, Inés Suárez, la partenaire de Pedro de Valdivia. La seule femme espagnole qui est venue à la conquête du Chili en 1541. Une femme que j’ai toujours admirée pour son courage, son courage, sa générosité et oubliée par l’histoire. Maintenant, cette série l’amène dans le monde d’aujourd’hui avec toutes ses valeurs et sa complexité “, at-il ajouté.

Cette coproduction ambitieuse reproduit le parcours que les personnages historiques ont fait et présente un cadre soigné qui a été réalisé en milieu naturel au Chili, au Pérou et en Espagne, où l’équipe a tourné pendant quatre mois. Le tournage, à travers lequel plus de 2500 figurants ont passé et a eu une équipe multiculturelle de haut niveau de plus de 350 personnes, a commencé dans les sites espagnols de Cáceres, Trujillo et La Calahorra.

La production s’est poursuivie dans les impressionnantes enclaves péruviennes d’Ollantaytambo, Chinchero et Pisak, se terminant au Chili, dans les paysages spectaculaires du désert d’Atacama, Araucania, Valdivia et Santiago du Chili, où une citadelle de plus de 5000 m2 a été construite dans la lagune Carén, pour représenter l’origine de cette ville.

Avec un casting exceptionnel dirigé par Elena Rivera, Eduardo Noriega et Benjamín Vicuña, la série comprend également Carlos Bardem, Francesc Orella, Enrique Arce, Daniela Ramírez, Antonia Giesen, Carlos Serrano, Ismael Martínez, Juan Fernández, Mauricio Paniagua, Andrea Trepat, Nicolás Zárate, Patricia Cuyul, Rafael de la Reguera, Elvis Fuentes, Francisco Ossa, Gastón Salgado et Pedro Fontaine.

La série raconte, en huit chapitres, l’histoire d’Inés Suárez, une jeune et audacieuse femme d’Estrémadure qui s’embarque dans le Nouveau Monde à la recherche de son mari, perdu de l’autre côté de l’Atlantique, et ses rêves d’avoir une vie de des aventures, quelque chose d’impensable pour une femme de son temps.

Aux Indes, vous découvrirez l’amour de votre vie, le célèbre conquérant espagnol Pedro de Valdivia. Ensemble, ils jouent dans une romance inoubliable alors qu’ils se lancent dans une aventure qui fait d’eux les principaux artisans de la naissance d’une nation. Les exploits vécus avec son cher Pedro de Valdivia l’emmènent dans un Chili lointain et inconnu. Là, il affronte les farouches Indiens mapuches dans des batailles inégales, mais aussi l’avidité des conquérants et leur insatiable soif d’or et de richesses. Son voyage vital nous transporte dans le temps et dans l’espace de la Plasencia historique du XVIe siècle au Pérou vice-royal coloré de Pizarro, en passant par les jungles sauvages du Panama et la beauté désolée du désert d’Atacama au Chili.