Mexico.- Après que l’initiative envoyée par le gouvernement fédéral pour réformer la loi Infonavit a été approuvée par la Commission du logement de la Chambre des députés; Le président Andrés Manuel López Obrador a exprimé l’espoir qu’il passera au Sénat pour octroyer des prêts au logement directement aux travailleurs.

Si cette réforme juridique est approuvée, a-t-il dit, le travailleur sera libre de décider, sans intermédiaires, de l’application de son crédit, que ce soit pour acheter un terrain, agrandir son logement ou construire, avec lequel l’économie pourra être relancée.

«Il n’y a pas d’intermédiaires; Il n’y a plus de tutelle et ce n’est pas que vous devez acheter cet appartement dans ce logement. Nous avons parlé de appartements mal faits et très chers, pour lequel vous devez payer le double ou le triple de la valeur et des “œufs” très étroits de 35 mètres carrés “.

Ce projet de loi a déjà été approuvé par la Commission du logement de la Chambre des députés et la conclusion du processus législatif est toujours en suspens, au Sénat de la République, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse au Palais national, dans laquelle il a souligné que les travailleurs maintenant, ils obtiendront de plus grands avantages avec la réforme de la loi Infonavit.

Carlos Martínez Velázquez, directeur général de l’Institut du Fonds national du logement pour les travailleurs (Infonavit), a souligné que cette réforme d’inclusion financière est la plus importante du pays.

“Le travailleur gérera bien ses ressources, car la plupart des maisons ont été construites dans notre pays, qui sont faites par des gens et savent comment le faire, bien le faire et économiser et faire travailler leur argent davantage.”

Martínez Velázquez a souligné qu’il y a des travailleurs qui cotisent leurs quotas et ne savent pas qu’ils peuvent utiliser ces avantages.

Il a expliqué que le travailleur aura le droit de recevoir son crédit directement et sans intermédiaires; demander un crédit à l’institut autant de fois que nécessaire; aider les travailleurs à construire leur maison; et il donne lieu à la création de crédits pour que les prêts acquis par les banques puissent être refinancés.

Il a dit que pour la start-up, 10 000 prêts peuvent être accordés et que d’autres travailleurs peuvent accéder librement et consciemment à des prêts de financement.

Fernando Salgado Delgado, secrétaire général suppléant de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), a déclaré que les vices sont éliminés et que le travailleur a sa maison et que son crédit est garanti.

José Manuel López Campos, président de la Confédération des chambres nationales de commerce, de services et de tourisme (Concanaco-Servytur), a déclaré que cette réforme aura un impact économique favorable dans différentes régions du pays pour réactiver l’économie et créer des emplois dans l’industrie de la bâtiment.

