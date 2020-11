Intimidation et cyberintimidation

Aujourd’hui plus que jamais, c’est un problème que, en tant que société, nous devons prévenir et arrêter. Par où commence-t-il et comment l’arrêter? Où finit-il et comment l’empêcher? Comment le détecter? Votre fils est-il l’agresseur? Votre fils est-il la victime? Quel rôle jouent les observateurs? Pendant la pandémie, le harcèlement a-t-il disparu ou augmenté?

En écoutant ces questions, nous entendons des cas proches, ça fait mal, nous nous inquiétons et nous essayons de comprendre comment et pourquoi c’est devenu de plus en plus un thème commun dans notre société. Je pense qu’une grande partie du problème réside dans le manque d’empathie. Il est nécessaire d’encourager et de générer de l’empathie et de la générosité chez les enfants dès leur plus jeune âge et ne pas provoquer des attitudes égoïstes, l’individualisme ou le matérialisme en pensant que c’est ce dont ils ont besoin et ce qui est le mieux pour eux.

L’empathie en tant que frères, amis, parents, femmes, hommes, enseignants, faisant partie de la société, est exactement ce dont nous avons besoin. On voit que dans chaque enfant qui agresse, il y a un enfant qui ne pense qu’à lui-même, qui vit plongé dans son propre univers, qui pense que sa vérité est la seule, que lui seul a raison, que lui seul compte et n’est pas capable d’accepter ou de voir quelqu’un d’autre. Il est incapable de se rendre compte qu’ils valent tous la même chose et de voir la souffrance ou de se mettre à la place de la personne qui est attaquée, attaquée, jugée ou critiquée.

Le harcèlement implique, selon l’APA «un ensemble de comportements agressifs et intentionnels qui implique un déséquilibre de pouvoir ou de force. Cela peut être physique, verbal, psychologique ». La cyberintimidation est «une agression répétée par une ou plusieurs personnes contre une personne, en utilisant des appareils ou des services technologiques».

Quand on parle de ce problème que l’on doit prévenir et arrêter, je veux dire qu’aujourd’hui, en 2020, les parents doivent être plus que jamais conscients de cette situation, car nous n’avons pas une perspective aussi large, ni le soutien par des professeurs ou des amis comme nous en étions habitués. Par conséquent, à ce moment, le la cyberintimidation se produit directement à l’intérieur de nos maisons et il est difficile de la détecter.

Les enfants ont actuellement plus d’accès à Internet que jamais, les parties académique et sociale sont placées sur des réseaux et des appareils et on peut observer des enfants de 5 ou 6 ans jusqu’à des adolescents avec des problèmes d’anxiété, d’insécurité, de mauvais résultats scolaires, apathie, insomnie et dépression.

Commençons par notre maison, commençons par nous-mêmes, pour éviter les stéréotypes et les fausses croyances, pour éviter de croire que nous seuls avons raison, commençons par nous soucier aussi des autres et pas seulement de nous-mêmes, en prenant la responsabilité de ce que nous faisons et de ce que nous faisons. Que disons nous.

Nous devons créer un environnement de confiance et de sécurité où les enfants ont la certitude de trouver du soutien et de la compréhension avec au moins un membre de la famille; quoi qu’il arrive, ils ont quelqu’un à qui les accompagner, les écouter, les comprendre et les soutenir; s’il était l’agresseur, la victime ou l’un des spectateurs, quels que soient son âge et les circonstances dans lesquelles nous vivons. Si nous faisons preuve d’empathie, nos enfants auront la confiance et la liberté de nous parler; et ils apprendront à leur tour à penser aux autres, maintenant, au moment où ils doivent vivre et plus tard, ils deviendront des jeunes et des adultes plus responsables et empathiques.

Cristina Llaca

