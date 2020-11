Mexico.- Malgré les difficultés financières et logistiques survenues au cours de l’année, la 34e édition du Foire internationale du livre (FIL) Guadalajara il a été annoncé ce jeudi avec un grand programme virtuel.

Plus de 300 activités et de grands écrivains tels que Salman Rushdie, Javier Cercas, Guillermo Arriaga, Joumana Haddad et Fernando Savater, entre autres, participeront numériquement.

«Le message que FIL représente malgré les conditions défavorables à mener de manière très digne, c’est l’importance de la culture et de la lecture, la valeur civilisationnelle du livre, c’est un appel à tous les lecteurs à faire preuve de solidarité avec notre industrie éditoriale “.

Cela a été déclaré lors d’une conférence de Raúl Padilla López, président de FIL Guadalajara.

C’est ainsi qu’ils ont annoncé l’annulation du programme en personne

Programme FIL Guadalajara

Plus de 300 personnalités parmi les nobles, écrivains, diplomates, scientifiques et spécialistes de 38 pays feront partie du programme du plus important salon du livre hispanique.

Les écrivains aiment Almudena Grandes, Leonardo Padura, Ángeles Mastretta, Juan Villoro, Arturo Pérez-Reverte, parmi tant d’autres, feront partie de conférences, de dialogues et de présentations de livres virtuels.

Un effort pour promouvoir la culture en période de coronavirus et avec des événements destinés à tous les âges.

Ce seront l’écrivain portugais Lídia Jorge et l’Argentine Camila Sosa Villada qui dirigeront le festival littéraire après que la première ait remporté le prix FIL de littérature en langues romanes 2020, tandis que la seconde recevra le prix Sor Juana Inés de la Cruz pour son roman. Les mauvais »(2019).

Lors de l’événement, le prix José Emilio Pacheco de littérature sur la ville et la nature sera décerné au poète mexicain Marco Antonio Murillo, le prix SM ibéro-américain de littérature pour enfants et jeunes, pour la colombienne Yolanda Reyes, et le prix pour les littératures autochtones d’Amérique, qui a obtenu le Le poète Chol Juana Karen Peñate Montejo.

Écrivains exceptionnels

Parmi les entretiens les plus attendus est celui de Salman Rushdie, qui pour la troisième fois fera partie de FIL et qui, selon le directeur du salon, a fait partie des moments fondamentaux de l’histoire de l’événement en se remémorant son entretien emblématique avec l’écrivain Carlos Fuentes. dans les années 90.

Cette fois, ce sera avec l’espagnol Javier Cercas avec qui Rushdie dialoguera.

De même, l’écrivain mexicain Ángeles Mastretta entamera une conversation avec l’écrivain espagnol Almudena Grandes.

Pour la section scientifique, le festival mettra en vedette la participation de deux lauréats du prix Nobel de chimie, Venki Ramakrishnan avec la conférence «La machine génétique» et Aarón Ciechanover avec son discours «Les dilemmes moraux maintenant et au-delà de la pandémie de covid-19».

Il y aura également deux hommages posthumes dédiés à deux personnalités étrangères, l’un au dessinateur argentin récemment décédé Quino, où les dessinateurs tiendront une conférence pour rendre hommage au créateur de Mafalda et l’autre sera à l’écrivain brésilien Clarice Lispector.

Afin de favoriser l’échange d’idées, le programme académique comprendra des colloques et des séminaires qui incluent la présence du diplomate égyptien qui a remporté le prix Nobel de la paix en 2005, Mohamed el-Baradei, l’économiste français Jacques Attali et l’historien mexicain Enrique Krauze, parmi autres.

FIL Guadalajara aura également lieu du 28 novembre au 6 décembre.

npq

