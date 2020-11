Mexico.- Compte tenu de l’augmentation du taux d’occupation des hôpitaux des cas suspects, des décès confirmés et regrettables de Covid-19, le maire d’Iztapalapa, Clara Brugada a rejoint et signé l’accord de suspension des activités de marketing de boissons alcoolisées dans toutes leurs graduations dans la démarcation.

Ce qui précède, basé sur les informations épidémiologiques indiquées par le feu orange avec une alerte, dont les informations publié par le Comité de suivi de Mexico et les autorités sanitaires aux niveaux fédéral et local, pour lesquels un accord a été publié qui vise à contribuer au contrôle sanitaire.

«Accord qui ordonne la suspension des activités de vente de boissons alcoolisées dans toutes leurs graduations, dans les établissements commerciaux situés dans la démarcation territoriale d’Iztapalapa, pendant les jours indiqués, en raison de la contingence due au virus SRAS-CoV2 (Covid -19) “.

Dans cet accord, la maire d’Iztapalapa, Clara Brugada Molina, exhorte la population à renforcer la toutes les mesures de protection et d’hygiène pour éviter d’augmenter le risque épidémiologique du feu rouge, et au contraire, contenir, atténuer et prévenir la propagation du Covid-19 qui a donné lieu à l’urgence sanitaire déclarée par le Conseil général de la santé.

Cet accord s’applique de 18h00 le vendredi 20 novembre à 23h59 le dimanche 22 du même mois et de la même année dans les établissements commerciaux de la mairie d’Iztapalapa, qui fonctionnent comme des caves, des épiceries, des supermarchés avec licence de vente de vins et spiritueux, de magasins libre-service, de grands magasins et de tout autre établissement commercial similaire.

De même, dans lequel des boissons alcoolisées de tout titre sont vendues, y compris la livraison à domicile, dans laquelle des boissons alcoolisées destinées à la consommation humaine sont vendues ou données, ou celles qui sont installées temporairement.

La consommation de boissons alcoolisées en verre avec des aliments (pas des collations) est exemptée de cette mesure, dans le Établissements commerciaux avec une licence de restaurant en règle, mais la vente en contenants fermés à consommer à l’extérieur de ces établissements commerciaux est suspendu.

L’accord est soutenu par la loi sur les établissements commerciaux du district fédéral, qui indique qu’il est de la responsabilité exclusive des bureaux du maire d’ordonner des visites de vérification dans les établissements commerciaux opérant dans la démarcation.

emc