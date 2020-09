Le 30 août, Miguel Lago est devenu le centre des critiques sur les réseaux sociaux pour une blague controversée où il riait devant une affiche pour un centre de paralysie cérébrale appelé Infanta Elena. Le comédien est venu au pas de ces accusations après être devenu viral sur Twitter, s’assurant qu’il ne recherchait aucun type d’infraction, car ce n’était qu’une blague.

Miguel Lago dans ‘Tout est un mensonge’

Le 1er septembre, Risto Mejide est revenu sur «Tout est un mensonge» et a fait allusion aux ennuis causés par ses collègues en son absence, regardant directement Lago. «Je parlais à ma grand-mère, j’ai vu l’affiche et j’ai dit: ‘yaya, ici ça dit ça’. Et il a dit: « mec, Miguel, comment cela va-t-il être vrai ». Et ça m’a fait rire« Il a expliqué. Le présentateur a affirmé que » c’était seulement drôle pour toi, en fait. «

Le collaborateur s’était déjà placé sur ses réseaux sociaux pour découvrir ce qu’il avait à dire sur le sujet dans ‘Tout est un mensonge’. Donc c’était ça. « J’ai eu plus de 30 demandes d’interviews entre la presse et la radio », a assuré Lago. «Il y a deux noms sur l’affiche. Personne n’a été offensé. Qui doit demander des explications dans tous les cas sont ces deux noms et que vous savez et que vous comprenez que j’ai déjà parlé avec l’association, qu’ils sont charmants, et que ils ne sont pas en colère« Il a révélé. » Si l’Infante veut que 40 ans tombent sur moi, faisant la même blague sur la dame, Je serai heureux de la rencontrerEt s’il m’amène à Froilán, c’est lui qui ne partira plus. «

Critique de Vox

Nombreux sont ceux qui se sont positionnés contre Miguel Lago après sa blague. Parmi eux se trouvait Macarena Olona, ​​une députée de Vox et porte-parole au Congrès: « Des gens comme Miguel Lago pourraient très bien utiliser une visite pour avoir une certaine empathie avec ceux qui n’ont pas eu autant de chance que lui dans la vie », a-t-il déclaré, envoyant son soutien à l’Association des paralytiques cérébraux d’Alicante.