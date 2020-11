Le travail de James Gunn devient pertinent non seulement pour Marvel Studios, mais aussi pour DC, comme il l’a réalisé “ L’équipe de suicide ” et maintenant il est sur le point de commencer à travailler sur la série de ‘Pacificateur’ qui sera en vedette John Cena et comme de coutume le réalisateur, il a répondu à de multiples questions via ses réseaux sociaux et cette fois il a révélé quand le costume Vigilante sera-t-il vu, personnage confirmé pour la série.

James Gunn semble devenir l’un des réalisateurs préférés de Warner et DC, car il a eu une liberté totale pour le film ‘La brigade suicide’, qui a terminé l’enregistrement et apparemment les studios l’ont beaucoup aimé, alors ils lui ont rapidement donné le feu vert pour enregistrer la série ‘Peacemaker’ pour la plateforme de HBO Max et devrait commencer à filmer ces jours-ci avant son retour à Marvel pour enregistrer «Les gardiens de la galaxie vol. 3 ‘.

À travers les médias sociaux, James Gunn a été interrogé quand le costume Vigilante sera-t-il vu, à laquelle il a répondu d’une manière plutôt ironique mais quelque peu réaliste:

“Probablement lorsqu’un imbécile caché dans un arbre prend une photo de mauvaise qualité qui ne devrait jamais voir la lumière du jour lorsque nous sommes sur place.”

Alors que James Gunn a pris très soin de ne montrer aucun détail de ses productions et le meilleur exemple est “ L’équipe de suicide ” et malgré le fait que certaines photos de l’ensemble des enregistrements aient été divulguées, on en savait peu sur les personnages et ce n’était que la dernière DC FanDome quand il était possible d’avoir un aperçu et l’identité des méchants, en plus de cela à ce jour, on ne sait pas quelle sera la menace à laquelle ils seront confrontés ou tout autre détail de l’intrigue.