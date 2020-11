La nouvelle série DC Extended Universe (DCEU) avec John Cena continue de surprendre les fans, car maintenant ce mercredi 11 novembre, Le cinéaste James Gunn a annoncé le nouveau casting de ‘Peacemaker’ et l’un d’eux est membre de «The Suicide Squad», un film également du réalisateur américain.

Il y a des mois, il a été informé qu’il y aurait un spin-off de “ The Suicide Squad ”, centré sur l’histoire de Peacemaker, qui sera diffusé via HBO Max et que ses enregistrements commenceront très bientôt au Canada, mais une partie de la distribution était encore inconnue. qui composera le projet … jusqu’à maintenant.

Dans un post pour Instagram, Gunn a annoncé qu’ils rejoignaient la production Robert Patrick comme Auggie Smith, Chris Conrad sera Adrian Chase / Vigilante et l’une des actrices participant à TSS, Jennifer Hollande comme Emilia Harcourt.

Elle rejoint le casting de #Peacemaker @ripfighter dans le rôle d’Auggie Smith, @jenniferlholland, reprenant son rôle d’Emilia Harcourt du film #TheSuicideSquad, et de Chris Conrad dans le rôle d’Adrian Chase / Vigilante. Comment pourrait-il ne pas être excité d’avoir Terminator 2 et Dennis de mon émission de télévision préférée, et bien sûr Jenn, rejoignant @johncena et @ daniebb3 dans notre émission? », a écrit le réalisateur.

En plus du nouveau casting de ‘Peacemaker’, Gunn l’a remercié de lui avoir donné cette opportunité de créer cette série: “Merci @HBOMax d’être un si bon partenaire jusqu’à présent et de nous permettre de faire quelque chose de vraiment exagéré. Et, oui, pour ceux d’entre vous qui demandent, cette émission est liée à l’univers cinématographique de DC. Je pense que nous serons la première émission diffusée par le DCEU. “