Janelle Pierzina est la dernière invitée expulsée de la maison Big Brother: All-Stars. La personnalité de la télé-réalité était une grande cible entrant dans le jeu car elle est l’un des joueurs légendaires. Une colocataire en particulier avec qui elle ne s’entendait pas était Nicole Franzel. La gagnante de Big Brother 18 était à la recherche de Pierzina depuis le début et a finalement réalisé son souhait jeudi dernier.

Nicole Franzel échoue à insulter Janelle Pierzina

Il y avait toujours eu des tensions entre Franzel et Pierzina depuis le début de Big Brother 22. La souche vient d’un incident entre Franzel et une autre légende de Big Brother, Rachel Reilly. Ils ont tous participé à une saison de The Amazing Race et sont tombés gravement.

Franzel a commencé à travailler sur la maison en plantant des graines et même en pleurant à quel point elle avait peur de la Pierzina. Tout au long du jeu, Franzel a saccagé le BB icône pour en faire une menace pour tout le monde.

Pour cette saison de la série télé-réalité de CBS, les «démunis» choisissent leurs remplaçants. Après une semaine à vivre dans des conditions médiocres, Franzel a choisi Pierzina pour être un «pauvre» pour la semaine.

«OK, je vais juste choisir quelqu’un qui ne l’a jamais fait auparavant et qui aime parler de moi… Janelle», a déclaré Franzel sans hésitation.

Franzel pensait qu’elle avait fait quelque chose de majeur de ce fait à Pierzina, que de nombreux fans pensaient que c’était faible.

« Oh mon Dieu, est-ce que je viens de dire ça à voix haute? » Dit Franzel dans la salle du journal. «C’était comme si mes pensées intérieures venaient de s’échapper.»

Janelle Pierzina affronte Nicole Franzel

Pour Pierzina, être choisie par Franzel n’était pas une surprise car elle avait prévu de le faire toute la semaine. Quelques instants après la cérémonie, Franzel a été secouée par elle-même et a cru que Pierzina allait la frapper durement.

«Nicole est sur mon radar depuis le premier jour parce qu’elle joue à un jeu de serpent, elle aime jouer à la victime, elle aime poignarder dans le dos et mentir puis pleurer à ce sujet», a déclaré Pierzina. «Elle n’aime pas la confrontation, mais devinez quoi? Je fais. »

Franzel a continué à parler du moment où elle a nommé Pierzina et ce dernier l’a entendue et l’a appelée.

« C’est juste sorti, je ne l’ai pas planifié », a expliqué Franzel en voyant Pierzina entrer dans le salon.

«Nicole, arrêtez-vous,» confronta Pierzina à Franzel.

«Je ne l’ai pas planifié», répète Franzel.

«Arrête un peu,» dit Pierzina en s’éloignant.

Ce que Janelle Pierzina voulait vraiment faire

Après cet incident, Pierzina a été nominée pour expulsion et a finalement été éliminée de la maison jeudi soir. Depuis, l’agent immobilier a donné des interviews pour parler de son expérience dans la maison. L’une des questions concernait précisément ce moment et ce qui lui passait vraiment par la tête à ce moment-là.

«Je voulais la déchirer en lambeaux, c’est ce à quoi je pensais», a déclaré Pierzina à Us Weekly. «Je voulais la faire pleurer parce que c’est très facile de le faire. Mais à la fin de la journée, je suis mère de trois enfants, donc je ne l’ai pas fait. «

Lorsque Pierzina a été expulsée, la mesquinerie de Franzel a eu raison d’elle et a révélé dans son message d’adieu qu’elle n’avait pas invité le premier à son mariage.

«Je n’allais jamais y aller de toute façon», a révélé Pierzina. «J’ai apprécié la carte« Save the Date »et l’invitation au mariage, mais je n’allais jamais à ce mariage. Quand elle a poignardé Rachel Reilly, elle m’a complètement perdu en tant qu’ami. Période. »

Big Brother 22 est diffusé les mercredi, jeudi et dimanche soir à 20 h. ET sur CBS.