La vie des acteurs à Hollywood est toujours complexe, même si vous êtes né avec un nom de famille important, mais si vous ne l’êtes pas, les choses semblent très difficiles. C’est ce qui est arrivé à l’acteur de 41 ans, qui, après un rôle qui aurait pu le propulser à la gloire, s’est retrouvé endetté, Jason Momoa n’a pas pu travailler après «Game of Thrones».

Bien que les fans se souviennent peut-être de lui pour son rôle dans “ Baywatch ”, la vérité est qu’il est beaucoup mieux connu sous le nom de Khal Drogo, un chef barbare des Dothraki, connu pour sa férocité et ses capacités impressionnantes en tant que guerrier, qui devient le Le premier mari de Daenerys Targaryen. Sa performance et son physique se sont beaucoup démarqués au cours de plusieurs épisodes, cependant cela n’a pas une bonne fin et cela n’a pas duré autant de saisons qu’on l’aurait souhaité.

Dans une récente interview, il est révélé que Jason Momoa ne pouvait pas travailler après “ Game of Thrones ”, car il ne pouvait pas trouver d’emploi et d’ici là (2012) Il a eu deux enfants avec sa femme maintenant Lisa Bonet cinq et six, il était donc important de payer les factures.

“Je veux dire, Nous mourions de faim après ‘Game of Thrones’“Momoa a déclaré à InStyle.” Je n’ai pas pu trouver de travail. C’est très difficile quand vous avez des bébés et que vous êtes complètement endetté. “

Heureusement, en 2017, les choses se sont améliorées et il est devenu Arthur Curry / Aquaman pour le film Zack Snyder, ‘Justice League’, mettant en vedette dans son propre film qui a été un succès retentissant, une suite est donc en route. Il a également plusieurs projets en cours tels que ‘Dune’ par Denis Villeneuve et la deuxième saison de la série ‘See’ pour Apple TV +, donc les choses s’améliorent dans sa vie une fois de plus.