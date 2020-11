Javier Duarte, prêt à témoigner sur Odebrecht et Peña Nieto

Mexico.- L’ancien gouverneur de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a affirmé qu’il était prêt à témoigner devant le bureau du procureur général (FGR) sur l’affaire Odebrecht et l’ancien président Enrique Peña Nieto.

Javier Duarte de Ochoa, ancien gouverneur de Veracruz, indique qu’il ne connaît pas la raison pour laquelle Luis Alberto Meneses Weyll, ancien directeur d’Odebrecht au Mexique, déclare de fausses informations relatives au soutien financier de la campagne présidentielle d’Enrique Peña Nieto.

Il a souligné qu’en 2012, tout en étant président élu, Enrique Peña Nieto a fait une tournée en Amérique du Sud; et l’une des nations qu’il a visité était le Brésil, où il est resté à la maison de Marcelo Odebrecht, propriétaire de l’entreprise de construction.

«Là, il m’a appelé par téléphone pour me demander (de m’instruire) d’accélérer toutes les procédures et travaux que le gouvernement de l’état de Veracruz avait en suspens afin qu’Etileno XXI puisse démarrer le plus tôt possible; puisqu’il avait un très grand engagement envers ces personnes en raison du soutien qu’il avait reçu pour sa campagne présidentielle », a écrit l’ex-président de Veracruz.