Diverses maisons de production ont lancé leurs plateformes de streaming avec un succès modéré sur un marché de plus en plus concurrentiel. Mais pour la Maison de la Souris cela ne semble pas poser de problème, les chiffres n’ont fait qu’augmenter malgré les difficultés qu’ils ont rencontrées en raison des retards dans diverses productions dus à la pandémie, de toute façon. Disney Plus révèle combien étaient ses abonnés.

Le MCU est l’une des nombreuses cartes fortes de la plate-forme, et bien que pour cette année, on pensait qu’ils auraient déjà au moins “ The Falcon and The Winter Soldier ” dans leur catalogue, ce qui ne s’est pas produit, même “ WandaVision ” arrivera jusqu’en 2021. , comme le reste des films de la phase quatre qui n’a pas encore commencé.

Mais cela ne signifie pas qu’ils sont vides, ils ont une liste assez longue de succès Disney, entre dessins animés classiques, films d’action, séries animées et productions qui étaient auparavant de Fox.C’est pourquoi lorsque Disney Plus révèle combien étaient ses abonnés, ce n’est pas surprenant. à tel point qu’ils dépassent 73,7 millions d’abonnés, soit un 13,2 millions d’augmentation depuis août et que ceux qui se sont sûrement abonnés maintenant à la deuxième saison de «The Mandalorian» n’ont pas été remarqués.

«Même avec la perturbation causée par COVID-19, nous avons été en mesure de gérer efficacement nos activités tout en prenant des mesures audacieuses et délibérées pour positionner notre entreprise pour une croissance à long terme», a déclaré le PDG de Disney Bob Chapek à une déclaration. «Le véritable point positif a été notre activité directe au consommateur, qui est la clé de l’avenir de notre entreprise, et en cet anniversaire du lancement de Disney +, nous sommes heureux d’annoncer qu’à la fin du quatrième trimestre, le service comptait plus de 73 millions abonnés, quoi a largement dépassé nos attentes dès sa première année. “