Kiko Hernández a eu 44 ans le 26 août et bien que sa célébration à « Sálvame » n’ait pas été la meilleure, puisque lui et María Patiño se sont retrouvés dans une guerre des gâteaux, il a tout de même eu une grande surprise à recevoir: la visite de Mila Ximénez, qui ne voulait pas manquer l’occasion de féliciter en personne sa collègue et amie.

Mila Ximénez visite « Sálvame » par surprise

Sa visite n’était connue que du directeur du programme, ce fut donc une surprise pour tous les collaborateurs qui étaient sur le plateau et surtout pour Kiko Hernández, qui le 27 a pris le rôle de présentateur. Quand toutes les personnes présentes ont vu Ximénez apparaître à travers la porte, ils ont couru excités de la voir. Même le garçon d’anniversaire il a sauté sa mesure stricte de contact physique et serra la main de son amie.

« Je suis venu vous voir », a assuré le collaborateur, alors que le présentateur ne croyait pas avoir déménagé de sa maison à Mediaset rien que pour lui. « Je dois aussi fêter à nouveau mon anniversaire parce que c’est juste un mauvais rêve« a affirmé la sévillane, qui continue toujours son traitement pour se guérir du cancer dont elle souffre, mais assure qu’elle va bien. » Je veux que vous voyiez que je ne suis pas dans le coma ou dans un hôpital admis, mais Je voulais te dire que je t’aime« .

Une chanson pour Mila

Kiko Hernández a demandé à « abuser » un peu plus de son amie pour pouvoir l’emmener sur le plateau et la faire asseoir avec lui. Le collaborateur a accepté, tandis que le présentateur a demandé qu’ils mettent une chanson de Manuel Carrasco qui lui rappelle. La journaliste avoue qu’après son retour de vacances « elle est tombée très abattue »: « Je ne voulais rien savoir, Mais je ne peux pas me laisser tomber ou battre çaC’est juste un autre trébuchement. »

« Je ne suis pas malade, mon corps a quelque chose qui ne fonctionne pas et qui est malade, mais Je ne suis pas malade« , affirme avec vitalité Ximénez, qui est sûre qu’elle doit continuer d’avancer pour ne pas être vaincue. » Il y a beaucoup de gens qui veulent encore me voir vivant. « Pendant que la chanson dédiée jouait, ils se turent tous les deux en l’écoutant, incapable de retenir ses larmes et le reste des compagnons chantant et applaudissant dans leurs mains.