Cuatro a créé ce mardi 2 septembre « Samanta et la vie de … », un nouveau format dans lequel Samanta Villar découvre la vie et la carrière professionnelle de visages connus du monde de la musique, de la télévision ou du sport. Dans ce cas, le chanteur Ruth Lorenzo était en charge d’ouvrir la première saison de la même Et il l’a fait dans une prestation pleine d’émotion, de retrouvailles et de révélations inattendues. Une émission dans laquelle l’interprète de « Dancing in the rain » n’avait aucun scrupule à parler des pires moments de sa vie, lorsque vous avez souffert de troubles de l’alimentation.

Ruth Lorenzo dans ‘Samantha et la vie de …’

Celles-ci sont venues après l’avoir séparée de leurs mères. «Je voulais être la joie de la maison, je ne voulais rien supposer de lourd pour ma mère ou mes frères et c’est pourquoi J’avais tout à l’intérieur, là j’ai développé les troubles»explique Lorenzo à Villar. À cette époque, à l’âge de 9 ans, il souffre d’anorexie et de boulimie qui durent jusqu’à 15 ans, une période pendant laquelle personne ne se rend compte de ce qui se passe: « J’avais mes trucs et mes affaires, personne ne s’en doutait ».

Mais le truc ne s’est pas arrêté là et c’est que ces problèmes psychologiques qu’il souffrait depuis des années aussi a provoqué l’automutilation de Ruth Lorenzo, comme il le confesse dans «Samantha et la vie de …». «J’ai toujours honte d’admettre, malgré l’avoir surmonté (…) je me suis blessé. Si je faisais quelque chose à l’école et que je n’avais pas réussi ou pas bien passé un examen, je pensais que ce serait une fraude, un échec pour ma mère et Quoi il méritait une punition. J’ai collé des aiguilles ou des ciseaux», explique la chanteuse visiblement émue, révélant un épisode inédit de sa vie qui l’a sans aucun doute marquée à jamais.

Mère de Ruth Lorenzo dans ‘Samanta et la vie de …’

Son père ne voulait pas qu’il naisse

Elle a eu une vie compliquée, mais sa mère aussi, qui avoue à Samantha que lorsqu’elle est tombée enceinte de son amant, Il n’a pas hésité à lui donner de l’argent pour se faire avorter, ce qu’elle n’a visiblement pas accepté. C’était un homme marié avec des enfants et pour cette raison il voulait à tout prix que le bébé ne soit pas né, mais la mère de Lorenzo gardait l’espoir que lorsqu’il rencontrait la petite Ruth, il laisserait tout pour elle, ce qui ne s’est pas produit et donc , elle a dû élever sa fille seule jusqu’à ce que des années plus tard, elle se retrouve avec un homme. Lorenzo a pensé que c’était son père biologique jusqu’à des années plus tard et en regardant un vieil album de famille, il a découvert la vérité, bien que pas à temps et c’est qu’il ne pourrait jamais rencontrer son père depuis qu’il a fini par mourir.

Volé de la nourriture au supermarché

Finalement, une vie compliquée en Espagne … et aussi au Royaume-Uni. Et c’est que pendant la conférence, Ruth Lorenzo explique qu’après avoir rompu son contrat avec l’une des plus importantes maisons de disques de la place, il a dû finir par « rendre de l’argent », ce qui l’a même conduit à voler dans les supermarchés. « Les gens m’ont demandé des photos de sortir et moi alors que j’avais des poches avec des œufs volés »Elle affirme, montrant que même si beaucoup de ses partisans croyaient qu’elle avait une vie idyllique, pour elle, il était tout sauf facile de survivre dans une industrie aussi compliquée que la musique et dans un endroit comme Londres.