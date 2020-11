On ne parle pas assez de Josh Thomas, le gars aux cheveux blonds hirsutes, à la voix envolée – des coqs ici et là – et au nez en forme, dit-il, de bulle, qui a mis Please Like Me en orbite (disponible sur Netflix). Sorti en 2013, à peine un an après la première de ses presque jumelles Girls, il reste le meilleur et le plus ouvert des représentants de ce que l’on pourrait considérer comme une nouvelle sincérité télévisuelle, un mouvement qui exprime et reflète le monde, ce qui rend le monde indiscernable. créateur du personnage créé, dans un exemple extrême de l’auto-fiction qui envahit tout puisque nous vivons surexposés. Ou plutôt, puisque nous le faisons à tort. Voici le pouvoir de la nouvelle sincérité: celui de rire de notre dernier ridicule prétexte de perfection, et accessoirement de réinventer la comédie et de lui donner des nuances infinies et surtout finalement multidivers (et sincères) à l’absurde.

«Je ne sais pas, n’est-ce pas amusant de penser que je peux m’occuper de quelqu’un? Je ne peux même pas prendre soin de moi. Regarde moi. Regarde mes cheveux. C’est ridicule. Je ressemble à un garçon de 50 ans, est-ce que je ne ressemble pas à un garçon de 50 ans? Thomas (Blackwater, Australie, 33 ans) ébouriffe ses cheveux dans son appartement de Los Angeles et regarde la caméra – la caméra de l’ordinateur à partir de laquelle il appelle par vidéo – comme un miroir. Après la fermeture de Please Like Me en 2016, devenu une œuvre culte, on ne savait rien de Thomas – qui écrit et joue et produit tout ce qu’il fait – jusqu’à ce que les quatre premiers chapitres de Everything’s Gonna Be Okay soient publiés dans le passé Serielizados Fest, puis à Filmin. La série gâche et étend les éléments de Please Like Me mais conserve son esprit très brillant, et bien sûr, Josh, qui s’appelle maintenant Nicholas mais qui est toujours Josh.

Dans Please Like Me, sa petite amie l’a quitté à la première minute et il dormait avec son premier garçon à 12 ans: jamais auparavant il n’y a eu autant de naturel filmique dans une sortie du placard, en fait, la série démolit le concept même du placard parce que Josh cela va toujours à l’extérieur, c’est-à-dire que ce que vous voyez est ce qu’il y a et que tout est possible et devrait être. Dans Everything’s Gonna Be Okay, il s’ouvre avec Josh lui-même (ici Nicholas) en train de s’embrasser avec un garçon qu’il vient de rencontrer, et il le fait exprès. «Ma mère m’a dit que c’était encore un peu fort de commencer comme ça, non?», Dit-elle aujourd’hui. «Il a dit: ‘Josh, chérie, tu ne laisses pas beaucoup de gens avec cette première scène?’ Et je lui ai dit que je ne voulais pas que les homophobes regardent ma série. Quel genre de confusion dois-je jouer? C’est absurde! »Il rit.

Et à qui Josh devrait-il s’occuper dans ce genre de suite désordonnée? Rappelons-nous que dans Please Like Me, Josh a dû prendre soin de sa mère, qui avait tenté de se suicider – et ne pensons pas à un drame, car rien de ce que Thomas touche n’est même proche de la comédie, c’est une comédie pure et intelligente et surtout très sincère. Eh bien, ici, celui qui disparaît de la carte est son père, qui d’ailleurs, vit en Australie – c’est une production australienne et donc sa petite présence mondiale injuste – et il est laissé en charge de ses deux demi-sœurs adolescentes. L’un d’eux, Matilda (Kayla Cromer), autiste. «Je pense que le prochain obstacle à briser dans la fiction télévisée est la neurodiversité», dit Thomas, qui voulait une actrice autiste, et qui voulait aussi que le personnage soit une femme. «Les femmes autistes n’étaient même pas considérées par la science jusqu’à récemment, et elles sont merveilleuses», dit-elle.

Il met John, son chien, le croisement de ce qui ressemble à un cocker avec un caniche, star de Please Like Me, à genoux et lui demande de dire bonjour à la caméra. Son message puissant, à la fois que la compassion consiste à accepter, respecter et aimer, beaucoup, qui vous aimez, et celui d’être, tout le temps, honnête avec vous-même et avec les autres, est amplifié ici, grâce au personnage de Cromer , aussi spécial qu’en dehors de tout type de convention sociale, y compris le mensonge blanc – quelque chose qui dans l’autisme est incompréhensible, l’autisme est une pure sincérité, parfois inappropriée. «J’ai vu Love in the Spectrum, un documentaire – également australien et disponible sur Netflix – sur des personnes autistes essayant de tomber amoureuses et j’ai trouvé que c’était magnifique, vraiment, très spécial, et je me suis dit que je voulais que l’une des sœurs de Nicholas soit si spéciale “, rappelles toi.

L’idée était de retirer le fer de l’adolescence et, accessoirement, de la vie. «Je veux emmener la comédie dans des endroits où ça n’a jamais été, et je pensais avoir vu beaucoup de choses sur les adolescents déprimés, et c’est bien. Pourquoi ce qui nous arrive ne peut-il pas être amusant? Dans chaque moment horrible, il y a un moment drôle, ou vous pouvez y arriver. Nous devons dé-dramatiser l’adolescence, nous devons dé-dramatiser la vie! », Dit-il. Il dit également qu’il voulait faire ses preuves en tant que père. «Qu’est-ce que ça ferait d’avoir un père comme moi? Pouvez-vous l’imaginer? Regarde mes cheveux, qu’est-ce que je vais faire de mes cheveux? Pas sérieusement. Cela m’intéresse que ce que je fais soit intergénérationnel. Ce n’est pas qu’il y a des adultes qui se comportent comme des enfants, c’est que nous ne sommes pas tous pareils? Et n’est-ce pas amusant? Je veux juste m’amuser et que les gens m’aiment pour ça, parce que je les amuse », dit-il.