La vie de Marta López a radicalement changé en août. Celui qui était un collaborateur de ‘Ya es midi’ et ‘Sálvame’ sur Telecinco a été viré sans ambages pour en avoir un « attitude publiquement irresponsable (…) en ne maintenant pas la conduite rigoureuse (…) pour surmonter la crise sanitaire causée par COVID 19 « et c’est que sa partie positive en quarantaine des équipes des deux formats dans lesquels il travaillait. Eh bien, depuis que cela s’est produit, López n’a pas réapparu cependant publiquement Oui, il a laissé des messages sur Instagram que beaucoup ont interprétés comme des réponses à cette controverse.

Marta Lopez

Et c’est que si il y a quelques jours López a écrit sur une photo de Fani Carbajo sur Instagram le texte « et laissez-les parler … » répondant ainsi à la critique que l’ancien participant de ‘L’île des tentations’ reçoit quotidiennement, cette fois la jeune fille a décidé de laisser un commentaire à son petit ami Efrén Reyero en image, un commentaire qui n’est certainement pas accidentel depuis cette fois Il a fait une référence claire à son licenciement et à son état d’esprit actuel après tout ce qui s’est passé. C’est la première fois que l’ancien collaborateur prend la parole officiellement depuis Jusqu’à présent, il n’est apparu dans aucun format télévisé d’un autre réseau et n’a donné aucune interview à tout moyen de communication, qu’il soit numérique ou écrit.

Dans l’instantané de Reyero choisi par López, nous le voyons regarder la mer avec ses mains en forme de cœur. « Jusqu’à l’année prochaine en août. Amoristad », est le texte qu’il a écrit à côté de l’image, faisant ainsi référence à ce qui s’est passé en ce mois de l’année où il a officialisé sa relation sentimentale avec López. Eh bien, cela a pour sa part commenté l’image: « Ce mois d’août 2020 nous ne l’oublierons jamais, même s’il a eu de mauvaises choses, le bien pèse plus, merci pour tant », un texte direct et avec lequel il exprime sans aucun doute sa position après tout ce qui s’est passé à la suite de son licenciement.

Un avenir avec Efrén Reyero

Il est clair que pour López, cela a été l’un des pires mois de toute sa carrière professionnelle et que son L’avenir professionnel de la télévision est plus que jamais d’actualité après avoir quitté Mediaset. Malgré cela et en voyant ce type de messages, tant de sa part que de celle d’Efrén Reyero, force est de constater que la relation entre eux fonctionne et est une réussite. ¿On vous verra bientôt en parler dans un magazine du cœur ne pouvant le faire dans aucun format Telecinco ou vont-ils se retirer complètement de tous les médias?