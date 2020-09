Jessica More de Below Deck Mediterranean a déclaré qu’elle faisait vraiment confiance à Rob Westergaard, ce qui l’a laissée extrêmement déçue et déçue.

«Je vais être honnête», a-t-elle déclaré lors du spectacle After Deck Med. «Ce qui me dérange vraiment, c’est que je lui ai fait confiance, pour la première fois. Je n’ai jamais fait confiance à un homme auparavant et je lui ai fait confiance à 100% de manière authentique. »

« Pourtant, je ne pense pas avoir jamais été trompée comme je l’ai fait », a-t-elle ajouté. «C’était une émotion extrêmement intense. Je ne sais pas d’où cela vient. Vais-je en faire l’expérience à nouveau dans ma vie? Je ne sais pas. »

More et Westergaard ont frappé un boatmance torride, qui a commencé à prendre un coup après que More Learn Westergaard ait envoyé un texto avec une ex-petite amie.

Jessica More partage qu’elle vient de sortir d’une relation

Plus semblaient patauger un peu plus prudemment dans la relation. Westergaard lui dit rapidement qu’il l’aimait, mais il lui fallut un moment pour s’enrouler la tête autour d’elle. «Je viens de suivre une thérapie depuis des années», a-t-elle expliqué. «Une des choses qui était spécifique, je venais de sortir d’une relation infructueuse quelques mois auparavant. Et juste mon thérapeute spirituel m’a dit: «Soyez vraiment précis avec ce que vous voulez.» »

«J’ai donc écrit cette liste», a-t-elle poursuivi. Plus partagé sur l’émission qu’elle a manifesté Westergaard, se référant à son thérapeute spirituel. «Je parle de la taille pour vouloir qu’il ne vienne pas des États-Unis, je voulais juste quelqu’un d’une culture différente. Et il a touché chacune des marques.

«Je me souviens que j’ai trouvé le journal dans lequel je l’ai écrit», a-t-elle ajouté. « Je lui ai montré et c’était un peu fou. » Elle espérait ne pas avoir une autre mauvaise relation.

Rob Westergaard dit qu’il avait une sorte d’amour profond pour More

More comprenait que Westergaard n’était vraiment avec personne au cours des huit derniers mois. «Il semble qu’ils étaient bien plus proches que cela», a-t-elle déclaré. «C’était donc quelque chose qui ne me convenait pas vraiment. Il est arrivé à un point où c’était comme, vous n’étiez clairement pas simplement en train de sortir avec cette femme. «

Westergaard a dit qu’il pouvait voir comment elle pourrait voir la situation de cette façon. «Si j’étais ouvert et honnête comme je communiquais de toute évidence, je ne minimisais pas ou ne faisais rien», a-t-il déclaré. «J’ai dit très clairement que c’est ce dans quoi je suis. Si vous voulez me contacter, vous allez le contacter et je vais vous parler. Je ne vais pas simplement vous jeter sous le pont. «

Il ne comprend pas pourquoi More est devenu bouleversé. «J’avais ce lien avec cette personne», a-t-il poursuivi. «Vous avez partagé une vie avec cette personne. Comme qui suis-je pour juger et qui suis-je pour dire quelque chose à ce sujet?

« C’était un genre d’amour profond que je n’avais pas vraiment ressenti pour Jessica », a déclaré Westergaard. «Je toujours… je ne sais pas.»