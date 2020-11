Qui n’a pas été enfant et a joué avec ses amis ou voisins jusque tard dans l’après-midi? Le jeu commun dans la rue, ou jeux de récréation, est l’une des activités les plus faciles à pratiquer pour les enfants et fait partie de leur développement psychomoteur et social. En outre, ces jeux encouragent la créativité et la camaraderie.

Jouer à l’extérieur est l’une des activités les plus agréables pour les enfants, car le contact avec la nature, respirer l’air frais et l’espace ouvert Ce sont des atouts très importants pour leur développement non seulement moteur, mais aussi psychologique et social.

Le jeu en plein air est inhérent à l’enfance et aussi nécessaire que manger ou dormir pour les enfants. Tous les garçons et toutes les filles ont besoin de jouer dehors et de socialiser avec d’autres enfants, cela fait partie de leur maturation personnelle et physique.

En ce qui concerne la jeux de jeux plus traditionnel Pour jouer avec les plus petits, il est intéressant de savoir que beaucoup d’entre eux se répètent à travers la géographie mondiale avec quelques variantes en fonction de chaque culture et des ustensiles utilisés, mais au fond, ils sont généralement considérés comme très similaires dans l’arrière-plan bien que les formes puissent varier un peu.

Avantages et avantages des jeux de terrain

Le jeu d’extérieur commun aide à la socialisation des enfants et des adolescents. Également aussi contribuer à la communication et à l’apprentissage le respect des autres et des règles du jeu. Un autre facteur intéressant est qu’il s’agit de jeux qui génèrent des apprentissages concernant la promotion de la créativité et de l’imagination, puisqu’aucun appareil technologique ni aucun jeu moderne n’est normalement utilisé pour les développer. Et il est également très important de garder à l’esprit que ce sont des jeux qui aident généralement à intégrer des garçons ou des filles avec des capacités différentes.

Jeux de jeux les plus populaires

Voici quelques-uns des jeux de jardin les plus joués au monde:

Cachette

Tout le monde a déjà joué à cache-cache. Les règles sont simples, on compte environ une minute et les autres se cachent. Celui qui est vu en premier l’obtient au tour suivant. Bien sûr, si un joueur atteint le point de comptage sans que le joueur ne cherche à le voir, alors tu peux te sauver et sauver les autres. De cette façon, le même joueur “le garde” à nouveau.

Marelle

C’est l’un des jeux populaires les plus connus et les plus joués. C’est une activité qui demande du but et beaucoup d’équilibre. Il consiste à peindre au sol à la craie une planche de 1 à 10. Une pierre plate ou une lanière est lancée sur le numéro et il faut avancer à chaque lancer sans marcher sur la case dans laquelle se trouve la pierre.

Gendarmes et voleurs

Une équipe de voleurs et une autre de flics. L’activité consiste en ce que les membres d’une équipe attrapent les membres de l’autre équipe et les conduisent à la «prison», qui peut être un arbre ou un banc jusqu’à ce qu’ils les aient tous. Une fois que tout le monde est attrapé, les rôles changent.

Le mouchoir

Un joueur tient un mouchoir au milieu de deux équipes. Chaque joueur de chaque équipe a un numéro. Lorsque la personne qui tient le mouchoir appelle un numéro, les deux joueurs de chaque équipe auxquels ce numéro est attribué doivent s’approcher le plus rapidement possible. Celui qui attrape le mouchoir en premier marque les points pour son équipe.

Le poulet aveugle

L’un des joueurs se couvre les yeux avec un mouchoir ou un bandage et doit se retourner plusieurs fois pour avoir un peu le vertige. De là, il doit attraper un autre joueur qui ne lui facilitera pas la tâche et deviner qui il est. S’il réussit, l’homme piégé sera le prochain buff de l’aveugle.

Recommandé: En raison de Covid-19, il n’y a pas de conditions pour que le football Llanero soit pratiqué: Ssa

Les jeux post Playground, passer son enfance à jouer à l’extérieur avec des amis sont apparus en premier sur Siete24.