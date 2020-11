Le 21 mai 1990, quelque 6 000 personnes se sont rassemblées à la cathédrale Saint-Jean de New York pour dire adieu à un pionnier de la télévision: Jim Henson. Les funérailles sont devenues par inadvertance l’une de ses grandes créations. Sur scène, Gonzo, Elmo, Fozzie Bear et les Fraggles ont chanté la chanson préférée de leur chef et mentor. Cinq jours plus tôt, Henson était décédé subitement à 54 ans d’une pneumonie. Aller plus tôt à l’hôpital aurait pu le sauver. «Il n’y avait pas une seule personne aux yeux secs», se souvient le marionnettiste Fran Brill. Mais il manquait le Gustavo la grenouille (connu sous le nom de René ou Kermit en Amérique), qui sous sa peau pelucheuse cachait l’esprit du créateur de Muppets et Sesame Street.

Extrait des funérailles de Jim Henson.

“Il a créé quelque chose à partir de rien”, admet Chuck Dalaklis, réalisateur du documentaire Jim Henson: un monde fantastique qui explore la vie professionnelle et personnelle de ce en avance sur son temps qui s’ouvre samedi à 22h00 sur TCM, coïncidant avec le 80e anniversaire de sa naissance. “Tous les interviewés sont d’accord sur son honnêteté et sa gentillesse. C’était un ami, pas un patron. Il n’a jamais cessé de se demander comment faire de nouvelles choses.” Dalaklis déambule pour sa créativité débordante, mais aussi pour son clair-obscur.

“La musique va jouer / la lumière va s’allumer / tout le monde sera attentif / parce que notre spectacle commence.” Si la bande originale de la vie de Henson devait être écrite, elle commencerait par les mesures énergiques d’ouverture de The Muppet Show (Muppets, pour les plus jeunes). La première fois qu’ils ont sonné, Henson savait qu’il avait réalisé son rêve. Il a inventé quelque chose que personne n’avait imaginé auparavant: un spectacle de marionnettes aux heures de grande écoute pour jeunes et adultes.

Henson était appelé à être un révolutionnaire. Mais personne ne grandit avec l’idée de transformer un genre et de devenir la référence de son art. Pas même le créateur visionnaire de Fraggle Rock et Inside the Labyrinth, né dans une humble famille de la campagne du Mississippi qui professait la science chrétienne, sous les enseignements de laquelle il refusait de se soumettre à des examens médicaux. Il n’y avait même pas de télévision dans sa maison, alors quand il a vu le premier écran, il était clair pour lui ce qu’il voulait être en grandissant: une star du divertissement, un enfant éternel.

Il a réussi, cependant, par hasard, lorsqu’une annonce dans un journal l’a emmené sur des chemins inimaginables. Son visage n’a jamais été célèbre pour le spectateur. «Personne ne rêverait de se consacrer aux marionnettes», reconnaît-il dans une interview recueillie dans le documentaire, qui comprend également son inséparable Frank Oz, les Blas pour son Epi, la Peggy pour son Gustavo. «Ce n’est pas facile pour moi de parler de Jim. Ils formaient un couple marié», reconnaît le réalisateur.

«Chaque fois qu’il atteignait le sommet de sa carrière, il voulait aller plus loin», explique Dalaklis. Après avoir créé Sesame Street, il ne voulait pas que ses Muppets soient catalogués pour les enfants. Son objectif était de créer quelque chose d’expérimental et de courageux. Ainsi, en 1976, El Show de los Muppets, une émission de variétés avec un pilote intitulé Sex and Drugs, voit le jour, presque comme une provocation pour attirer les adultes. Les pingouins chantants et les monstres acrobatiques ont continué à apparaître. En cinq ans de succès, de numéros musicaux et de sketchs, le studio s’est rempli de stars comme Liza Minnelli, Johnny Cash, Julie Andrews ou les acteurs de Star Wars. Mais, après avoir brillé aux heures de grande écoute, Henson avait besoin de plus. Il voulait réussir loin des Muppets, en tant que réalisateur. Malheureusement, Inside the Labyrinth, avec David Bowie, et The Dark Crystal a échoué au box-office. Il n’a jamais su qu’ils deviendraient des œuvres d’adoration vénérées. Même si “il n’a jamais douté de ses films”, note Dalaklis, cela a fait une brèche.

Auriez-vous continué votre réinvention si Henson avait atteint 80 ans? Dakaklis explique: “C’était un innovateur. Il ne s’est jamais contenté de réussir en un seul endroit. Pixar est son substitut le plus fidèle, mais personne n’est lié aux jeunes et aux moins jeunes comme lui. Le monde s’est identifié à son univers de personnages. Et il a tout fait en peluche. et des balles de ping-pong. Vous avez ressenti son énergie, son humour, sa tristesse… “.

Et puis Disney est venu

L’un des grands défis de la vie de Henson a été de conclure la vente des Muppets à Disney. Les négociations ont duré 15 ans. Il est mort avant de les mener à bien. «Il voulait poursuivre sa créativité, pas diriger la gigantesque entreprise qu’il a bâtie. Mais chaque accord de sa vie avait été serré. La paperasse l’a poussé à bout », se souvient Dalaklis.

Ses enfants – en chair et en os – ont scellé l’accord et produit une nouvelle génération de films comme The Muppets in a Christmas Carol. L’année dernière, les personnages sont revenus à la télévision avec un croisement comique entre la série classique et The Office. C’était un échec. «Peut-être que le public en sait plus sur la télévision et est moins naïf, mais une émotion est une émotion. Nous recherchons tous des histoires qui se connectent. Il est toujours impossible de ne pas s’enthousiasmer Ce n’est pas facile d’être vert. Chantez à tout le monde: noir, court ou gay. Cela nous rappelle pourquoi ils nous ont dérangés. “