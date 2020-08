Les acteurs Jodie Turner-Smith et Joshua Jackson ont récemment accueilli une fille dans le monde. C’est le premier enfant du couple ensemble.

Bien que la grossesse de chaque femme soit différente, Turner-Smith a choisi une manière plutôt non traditionnelle d’accoucher de son enfant. Regardons de plus près comment les deux se sont rencontrés et pourquoi ils ont décidé de livrer leur fille à la maison pour une raison qui pourrait vous surprendre: le racisme systémique.

Comment Jodie Turner-Smith et Joshua Jackson se sont rencontrés

Jackson est sur le radar d’Hollywood depuis des années, jouant dans la série des Mighty Ducks dans les années 90 ainsi que dans Cruel Intentions. Il est monté en flèche vers la célébrité en tant que Pacey dans le drame pour adolescents Dawson’s Creek. Turner-Smith est devenu célèbre en tant que moitié du duo vedette du film Queen & Slim.

US Weekly a rapporté que les deux se sont rencontrés à la fête du 40e anniversaire d’Usher en 2018. Une source a déclaré au magazine que le couple s’était entendu presque immédiatement:

« Ils étaient tous les uns sur les autres … Super frappés et se regardant dans les yeux alors qu’ils dansaient ensemble toute la nuit. »

La romance tourbillonnante a continué, et seulement un an plus tard, les deux se sont retrouvés à se marier. Les gens ont rapporté qu’en août 2019, le couple avait obtenu sa licence de mariage.

Avant de rencontrer Turner-Smith, Jackson était sorti avec l’acteur Diane Kruger pendant dix ans. Le couple s’est présenté pour la première à Queen & Slim, tous deux arborant de nouvelles alliances.

Peu de temps après leur mariage, le couple a découvert qu’ils étaient enceintes.

La grossesse de Jodie Turner-Smith

Selon une interview réalisée par Turner-Smith avec British Vogue pour leur numéro actuel, elle a connu de nombreux défis avec sa grossesse. Turner-Smith est tombée enceinte juste au moment de la première de Queen & Slim.

Ensuite, elle a traité de deux problèmes majeurs auxquels notre nation et le monde sont actuellement confrontés: la pandémie de COVID-19 ainsi que le meurtre de George Floyd aux mains d’un policier du Minnesota. Elle a eu quelques problèmes de santé mais a réussi à tourner son premier film d’action pendant sa grossesse.

C’est certainement une période difficile pour tout le monde dans ce climat actuel, mais il est évident que Turner-Smith envisageait une grossesse particulièrement difficile en raison de sa carrière et des pressions externes auxquelles la société est confrontée. Voici comment elle a choisi de gérer tout cela.

Pourquoi Jodie Turner-Smith et Joshua Jackson ont décidé d’accoucher de leur fille à la maison

Turner-Smith et Jackson ont participé à un accouchement à domicile de leur enfant. Après trois jours de travail, elle a donné naissance à une petite fille en bonne santé. Mais pourquoi le couple a-t-il opté pour un mode de livraison moins conventionnel? Turner-Smith a déclaré que la raison de leur décision était le racisme systémique:

«Nous avions déjà décidé d’un accouchement à domicile en raison des inquiétudes concernant les résultats négatifs des naissances chez les femmes noires d’Amérique… Selon le [CDC], le risque de décès liés à la grossesse est plus de trois fois plus élevé pour les femmes noires que pour les femmes blanches, ce qui me semble indiquer un racisme systémique.

Ce n’était pas une décision que Turner-Smith a prise seule. Elle avait le soutien total de son mari, Jackson, qui a convenu que c’était le bon appel pour le couple:

«Nous avions tous les deux vu nos propres mères lutter pour élever des enfants sans un tel soutien. Nous étions tous les deux déterminés à créer quelque chose de différent pour nous-mêmes… Il n’arrêtait pas de me dire: «Il n’y a aucune partie de cela que je vais manquer.» Et il n’y en avait pas. »

L’appel était certes non conventionnel, mais il souligne le fait que la délivrance d’un enfant est une décision profondément personnelle. Chaque couple a le droit de le faire comme il l’entend. Dans le cas de Jackson et Turner-Smith, ils ont fait un choix en fonction de leur perception des injustices sociales et de leur impact sur le processus de livraison.