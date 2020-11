Mexico,- Le vice-président des Red Devils, Miguel Ojeda, a signalé l’ajout de Jorge Cantú expérimenté à la Coupe Juntos Por México.

Jorge Cantú fera partie de l’équipe de José Luis Sandoval. «Une excellente idée de Don Alfredo Harp, de son fils Santiago, cela donne un plus à l’organisation, non seulement de Diablos, mais aussi d’Oaxaca, pour qu’ils continuent à promouvoir leur jeunesse. C’est une belle initiative car elle n’a pas été jouée toute l’année et c’est une excellente occasion d’observer de près le grand talent des deux organisations ».

«C’est très simple, évidemment je viens jouer, prendre mon tour, être au premier but, en tant que frappeur désigné, le truc du Pacifique n’est pas hors de question. Je veux être en forme, être en rythme, frapper et comme je l’ai déjà dit, donner l’expérience aux garçons, être un leader silencieux, voir comment je me débrouille sur le terrain et en dehors du terrain, et fondamentalement mon rôle. c’est pour transmettre mon expérience à ces jeunes au sein de la Coupe », a déclaré le« Bronco ».

Jorge Cantú n’a pas exclu la possibilité d’aller jouer dans la Ligue mexicaine du Pacifique. “En fait, le Pacifique n’est pas exclu, il suffit de parler au” Negro “Ojeda, nous avons convenu de venir ici, de nous intégrer avec les garçons, si les choses sont claires avec le Pacifique, avec Monterrey et toute la ligue avec les protocoles du COVID, nous allons au chaud d’ici », a déclaré Cantú.

Photo gracieuseté de Diablos Rojos del México

Cela pourrait vous intéresser Julio Urías rejoint le United pour la Coupe du Mexique

Suivez nos réseaux sociaux