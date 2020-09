C’est clair que dans un programme comme «La roue de la chance», tout peut arriver et la preuve en est ce que les téléspectateurs ont vu ce lundi 31 août, c’est-à-dire une coutume de son présentateur Jorge Fernández a fait résoudre l’un des panneaux qui étaient en jeu était beaucoup plus facile que d’habitude puisque l’indice qu’il a donné en révélait beaucoup plus qu’il ne le croyait initialement.

Jorge Fernández, dans ‘La roulette de la chance’

Tout s’est passé sur un panel qui avait pour piste « We are special ». Comme Fernández le fait habituellement, il commente brièvement la piste pour fournir d’autres informations supplémentaires qui peuvent aider les concurrents à résoudre le panneau plus rapidement. Par conséquent, il n’a pas hésité à dire que « chacun de nous est unique et irremplaçable, et nous sommes également très spéciaux ». Quelques mots qui ont aidé, et beaucoup, l’un des candidats à gagner.

Parce que? Aussi, Fernández a involontairement déclaré une partie de la réponse du panel et est-ce que la phrase que les concurrents devaient deviner était: « Chaque personne a un rire unique et irremplaçable ». De toute évidence, les candidats au fur et à mesure que le concours progressait ont commencé à se rendre compte que ce que le présentateur avait dit coïncidait avec ce qui allait être résolu mais ils ont choisi de continuer à jouer et essayez d’être le premier à deviner le reste de la phrase et ainsi prendre le pot tant attendu.

« Je l’ai encore foiré! »

Une fois résolu, Jorge Fernández lui-même a justifié son erreur. Il a dit que a l’habitude de ne pas lire la réponse des panneaux jouer aussi en direct avec les candidats et c’est en regardant la réponse qu’il s’est rendu compte que son explication du panneau contenait la réponse elle-même. « Je le regarde et je dis: ça y est! Je l’ai encore fait! » Dit Fernández en riant, avant de demander aux candidats s’ils avaient remarqué. L’un d’eux a avoué qu’il avait effectivement réalisé ce qui s’était passé. Bref, un moment de plaisir qui n’a pas eu de conséquences majeures dans le programme.