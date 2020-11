Mexico.- Le jeune chanteur Jos Canela prendre son envol en solo avec le célibataire “Dis moi”, après avoir fait partie du boyband CD9.

Un nouveau chemin qui, selon lui, est très confiant et reconnaissant.

«J’aime vraiment tout ce que je vis dans cette nouvelle étape. Prenez mon projet et prenez les décisions qui me conviennent le mieux. Cela me fait me sentir calme et voir que tout va bien.

Avant de sortir cette chanson, j’étais nerveux à propos de ce que ceux qui me connaissaient auparavant allaient dire, parce qu’ils sont habitués à un certain son, mais en même temps j’étais calme suite à mes décisions et que les gens ont réagi de cette façon me donne beaucoup de paix ” .

«Dime tú» compte déjà plus de 300 000 vues sur YouTube et le lancement a été très commenté par Twitter, car les adeptes de CD9 attendaient ce que serait la musique soliste de Jos Canela.

Jos Canela, 25 ans, a partagé que grâce à la bonne réception de «Dime tú», il se sent motivé pour continuer à essayer sa carrière solo de la même manière: «De corazón».

Son premier single est né avec l’idée de faire une chanson avec un «rythme super froid» qui véhiculait une énergie positive et de la bonne humeur.

«Depuis que nous avions le ‘beat’, l’écouter m’a fait me souvenir de bons moments et de bonne humeur amoureux. J’ai commencé à penser à ces gens qui vivent sûrement des moments difficiles enfermés chez eux avec leur partenaire ».

C’est à ce moment-là qu’il s’est rendu compte qu’avec la chanson, il pouvait renverser la situation actuelle autour de la pandémie de coronavirus et apporter un peu de tranquillité et de joie chez ses partisans.

«Nous voulions renverser la situation et raconter une bonne histoire, car parfois nous planifions beaucoup les choses, nous ne nous rendons pas compte qu’il vaut mieux improviser et se laisser emporter par le moment et être avec la bonne personne est plus que suffisant» .

De plus, avec cette première chanson, il a pu explorer des sons qui l’intéressent depuis longtemps autour de la pop, du hip hop ou du «rythm and blues» et vers lesquels il compte orienter sa carrière.

Jos Canela espère avoir bientôt un album dans lequel capturer les chansons qu’il compose depuis de nombreuses années.

De plus, il a hâte de faire bientôt des concerts pour rencontrer ses fans et voir les visages de ceux qui le soutiennent. .

