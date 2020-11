Mexique.- Lors de sa session virtuelle, le Conseil de coordination politique (Jucopo), qui préside le député Ignacio Mier Velazco, s’est mis d’accord sur les sujets et le développement des sessions qui se dérouleront en personne les mardi, mercredi et jeudi de cette semaine à la Chambre des députés pour garantir le soulagement des législations en suspens, en maintenant à tout moment le soin et la protection de la santé dans le cadre de cette pandémie.

Pour mardi prochain, il a été convenu de reporter, en raison de problèmes d’horaire, l’apparition du Secrétaire à l’agriculture et au développement rural, Víctor Villalobos Arámbula, prévue pour avoir lieu en session plénière.

Par conséquent, les coordinateurs ont convenu que les opinions consensuelles de tous les groupes parlementaires devraient être discutées à l’ordre du jour, ainsi qu’un anniversaire lié au 110e anniversaire du début de la révolution mexicaine et pour le 98e anniversaire de Ricardo Flores Magón.

Lors de la séance du mercredi 25 novembre, il a été convenu d’épuiser les opinions consensuelles de tous les groupes parlementaires inscrits à l’ordre du jour et de rappeler la commémoration de la Journée internationale pour l’élimination des Violence contre les femmes et les filles.

Entre-temps, pour la session du jeudi 26 novembre, les coordinateurs parlementaires ont approuvé la discussion en séance plénière de l’avis des commissions unies du travail et de la protection sociale et des finances et Crédit public lié à la réforme de la loi fédérale du travail sur la sous-traitance envoyée par l’exécutif fédéral.

Le président de cet organe directeur, Ignacio Mier Velazco, a mis en exergue la discussion au Parlement ouvert menée par les commissions mixtes pour analyser la réforme dans le domaine de l’externalisation, car cela reflète le caractère ouvert et transparent qui a caractérisé cette législature.

