La série à succès de CBS s’est peut-être terminée en 2019, mais elle restera dans le cœur des fans qui se souviennent encore avec tendresse des personnages qui nous ont accompagnés tout au long des douze saisons, en fait, même les membres eux-mêmes ne peuvent pas oublier la série. Dans une vidéo récente Kaley Cuoco recrée la scène de “ The Big Bang Theory ”, tu ne peux pas rater ça.

Cuoco est devenu célèbre pour jouer Penny, l’intérêt amoureux de son voisin Leonard qui à son tour avait un colocataire nommé Sheldon, tous deux étaient extrêmement intelligents et avaient pour amis Rajesh et Howard. Finalement, ils seraient rejoints par Bernedette et Amy.

La relation entre Penny et Sheldon a toujours été très particulière, tous deux intelligents mais à leur manière, en plus du fait que la vie sociale n’a jamais été donnée à Sheldon, mais précisément ces différences ont fait de cette relation l’une des plus aimées. De tous les moments qu’ils ont passés ensemble, les fans peuvent faire un énorme top, mais quelque part il doit y avoir celui-ci que l’actrice a recréé à côté de l’acteur Pierson Fodé.

Kaley Cuoco recrée la scène de ‘The Big Bang Theory’ et la vidéo se trouve sur Tik Tok et utilise l’audio original de l’épisode 23 de la deuxième saison intitulé “The Monopolar Expedition”, où Sheldon frappe à la porte de Penny et dit son nom comme Elle l’a déjà fait, mais cette fois, elle répond de la même manière, ce qui le surprend.

@ piersonfode👁👄👁 Penny a effectivement ouvert la porte ## bigbangtheory ## penny ## sheldon @kaleycoocoo – allez la suivre c’est son premier tiktok 🔥 ♬ son original – warnerbrostv

Curieusement, à un moment donné, Sheldon explique les raisons pour lesquelles il a joué exactement trois fois de suite en disant le nom de la personne qu’il recherche, le personnage dit à Penny qu’il a déjà surpris son père avec une autre femme quand il est arrivé tôt de l’université, Cela ne s’est pas encore produit sur la série «Young Sheldon», mais ce serait intéressant à regarder.