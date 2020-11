Los Angeles – Ricky Martin, J Balvin, Anitta Oui Juanes sont quelques-uns des artistes qui participeront également à la prochaine édition du Grammy latin, a dévoilé la Latin Recording Academy.

Dans cette liste finale figurent également Raúl Alejandro, Camilo, Leslie Grace, Lupita Infante, Ivy Queen, Natalia Jiménez, Mariachi Sol De México de José Hernández, Jesús Navarro, José Luis Perales, Prince Royce, Carla Morrison et Carlos Rivera.

Tous ces artistes rejoignent ceux qui avaient déjà été annoncés précédemment:

Anuel AA, Marc Anthony, Bad Bunny, Calibre 50, Pedro Capó, Alejandro Fernández, Karol G, Kany García, Los Tigres del Norte, Víctor Manuelle, Ricardo Montaner, Christian Nodal et Sebastián Yatra.

La 21e édition du Latin Grammy se tiendra le 19 novembre avec un gala spécial de différentes régions du monde en raison de la pandémie de coronavirus.

Cette édition du Latin Grammy se connectera avec des villes du monde entier pour contacter les lauréats et diffuser les performances musicales.

Par exemple, Alejandro Fernández, Christian Nodal et Calibre 50 se produiront depuis Guadalajara (Mexique); José Luis Perales se produira depuis Madrid; Bad Bunny participera de San Juan et Anitta chantera de Rio de Janeiro (Brésil).

L’Académie a également précisé qu’il y aurait des hommages spéciaux aux légendes de la musique latine.

Ainsi, Natalia Jiménez et Carlos Rivera honoreront Julio Iglesias, tandis que Lupita Infante et Mariachi Sol De México de José Hernández se souviendront de Pedro Infante.

De leur côté, Leslie Grace et le prince Royce se serreront la main pour rendre hommage à Juan Luis Guerra, Juanes assistera à un hommage à Roberto Carlos et Rauw Alejandro, Ivy Queen, Víctor Manuelle, Ricardo Montaner et Jesús Navarro uniront leurs forces pour louer le L’héritage d’Hector Lavoe.

Ils dominent les nominations

Le Colombien J Balvin est un favori des Latin Grammy grâce à ses 13 nominations.

Il est suivi du Bad Bunny portoricain avec 9 mentions.

Ozuna, avec 8; Anuel AA, avec sept; Camilo et Carlos Vives, avec 6 chacun; Kany García, avec 5, et Rosalía, Karol G et Residente, avec 4 par tête, complètent la liste des artistes avec plus d’options pour prendre le gramophone d’or.

Après la polémique qui a surgi ces dernières années en raison de son faible taux de participation, le reggaeton occupe la tête des nominations cette année.