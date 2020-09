Kate Chastain de Below Deck a facilement nommé deux des «pires» Bravolebrities qu’elle ait jamais rencontrées.

«J’étais sur Watch What Happens Live avec Luann [de Lesseps]», A déclaré Chastain lors d’un Instagram Live. «Et nous étions 60 secondes, 30 secondes avant la mise en ligne. Et Andy [Cohen] étant le grand hôte, on lui dit: «Oh Luann, juste au moment où elle avait sa fête de fiançailles sur le yacht. Il dit: «Oh Luann, vous venez de recevoir le yacht! Kate travaille sur des yachts! »

« Et elle me dit: » Eh bien, je suppose que vous êtes sous le pont et je suis au-dessus du pont « , se souvient-elle. «Et puis ils se sont dit:« Et nous sommes vivants! »Tout d’abord, c’était un yacht de 130 pieds et il a été emprunté à un ami pour une nuit.»

Stassi Schroeder pensait que Kate Chastain s’amusait trop

«Aussi, Stassi [Schroeder]», A déclaré Chastain à propos de l’ancien membre de la distribution de Vanderpump Rules. «Je suis allé à un événement pour les gars de Watch What Crappens dans un club de comédie à West Hollywood, comme il y a deux ans.

«Et j’étais là avec un bon ami à moi, qui avait fait beaucoup de stand-up ces 10 dernières années dans ce club. Elle avait essentiellement son diplôme universitaire là-bas, comme si c’était son salon. Et elle travaille également dans le secteur de la télé-réalité », poursuit-elle. «Mais derrière la caméra, donc Stassi ne le savait pas. Et mon amie et moi passions un bon moment et elle disait: « Oh, c’est le serveur, il travaille ici depuis 40 ans. » « Elle se souvient avoir rencontré des gens au club et avoir passé un bon moment.

Mais quelqu’un à côté d’elle lui tape sur l’épaule avec un message de Schroeder. « La fille dit, » Stassi vient de m’envoyer un texto et a dit à votre ami et vous êtes trop bruyant « , se souvient Chastain. «Comme un simple inconnu m’a tapé sur l’épaule et m’a dit: ‘Je viens de recevoir un texto indiquant que Stassi aimerait que vous arrêtiez de vous amuser autant.’ L’ironie, c’est que l’ami avec qui j’étais, c’était comme elle salon. Et elle a en quelque sorte un rôle de haut rang.

Chastain a également parlé de la sortie de Dorinda Medley de «RHONY»

Ce n’est un secret pour personne que Chastain est un grand stan de RHONY, bien qu’il ne soit pas un grand fan de Lesseps. Donc, quand il est venu à l’annonce de Dorinda Medley qu’elle n’était plus dans l’émission, Chastain admet qu’elle a été choquée.

«Elle l’a fait bien», admit Chastain. «Mais maintenant, il est temps. Je pense qu’elle avait l’air un peu fatiguée la saison dernière. Elle semblait un peu stressée. Fatigué signifie stressé.

«Mais elle est emblématique… J’ai été choquée», a déclaré Chastain à propos de l’annonce de Medley. «J’ai été complètement choqué.» Medley a partagé qu’elle quittait la série avant la fin de la saison. Les rumeurs ont laissé entendre que Medley a été licencié pour être un «ivre moyen» cette saison, mais suggérant également que Tinsley Mortimer utilise une poire à dinde pour l’insémination artificielle, selon Page Six.

Chastain a également pesé sur Elyse Slaine

«Elle a tellement apporté», a déclaré Chastain à propos du temps passé par Medley dans la série. «Elle est si forte depuis la porte et les Berkshires étaient comme une femme au foyer supplémentaire. C’est mon «ami» préféré. Les Berkshires. Blue Stone Manor. »

Chastain s’est également adressé à la nouvelle «amie» de RHONY cette saison, Elyse Slaine. «J’ai traversé une montagne russe de sentiments à propos d’Elyse», a-t-elle remarqué. «D’abord, je me suis dit:« Qu’est-ce qu’elle fait ici? »Ensuite, je me suis dit:« Oh, je l’aime vraiment! »Et puis je me suis dit:« Oh, tant pis! »»