Une nouvelle phase est sur le point d’arriver au MCU, bien que ce ne soit pas un film, la série mettant en vedette Elizabeth Olsen et Paul Bettany se poursuivra après les événements de “ Avengers: Fin de partie ”, donc c’est dans le canon avec les personnages qui nous savons déjà. Mais cela n’implique pas qu’il n’y aura pas de clin d’œil au passé, selon le PDG de Marvel Studios, «WandaVision» aura des références à la saga Infinity.

Avec plus de vingt films, la saga des super-héros Marvel est l’une des plus célèbres et des plus aimées de nombreux fans dans le monde car elle a été capable de mélanger très bien tous les personnages, en mettant lentement beaucoup d’entre eux avec des films solo ou des camées surprises.

Ce programme Disney + continuera avec la vie de Wanda et Vision, deux personnages qui n’ont pas eu assez de temps à l’écran pour connaître leur pouvoir, mais qui sont extrêmement puissants. Le fait qu’il se concentre sur eux n’implique pas que nous sommes loin du MCU, en fait ‘WandaVision’ aura des références à la saga Infinity qui vient de se terminer.

«Si vous n’en avez vu aucun et que vous voulez juste entrer dans ce truc bizarre parce que vous aimez The Dick Van Dyke Show, ça va marcher. Mais si vous avez suivi les 23 films que nous avons réalisés et suivi les histoires jusqu’à la phase 4, il y aura une multitude de récompenses qui vous attendent alors que tout se déroule », a révélé Feige à EW.

Entertainment Weekly a révélé ces nouvelles images de ‘WandaVision’ 😱📺 Qui veut déjà le voir? Publié par Wipy TV le mardi 10 novembre 2020

Mais pas seulement, grâce aux premières avancées on sait qu’il y aura des références à des séries des années 50 comme ‘The Brady Bunch’, ‘Full House’ et ‘Leave It To Beaver’, parmi plusieurs autres. Même Olsen en a parlé, car cela lui rappelle son enfance, lorsque ses sœurs travaillaient sur l’un de ces petits succès à l’écran.

“C’était fou”, a déclaré la star Elizabeth Olsen. «Il y avait quelque chose de très méta dans ma propre vie parce que J’ai visité ces enregistrements quand j’étais enfant, où mes sœurs travaillaient [en ‘Full House’]. “

“Nous étions tous tellement excités à la fin que nous voulions continuer à diriger le spectacle”, a ajouté Paul Bettany. “Peut-être l’emmener en tournée ou quelque chose comme «WandaVision sur glace».“