Kevin Hart veut que vous secouiez le vote cet automne. Le comédien devrait animer VOMO: Vote or Miss Out, une «comédie spéciale non partisane» qui encouragera la participation aux élections de novembre 2020, a annoncé ABC.

Diffusée le lundi 14 septembre à 10 / 9c, la spéciale « fournira des informations sur le vote, mettant en évidence les changements de procédure potentiels causés par la pandémie, afin que chaque électeur ait les connaissances et l’incitation à participer à l’élection de cet automne », selon le sortie officielle. Et en termes de divertissement, le réseau Alphabet promet «des morceaux de comédie, des numéros debout et une performance musicale plus grande que nature».

Les invités spéciaux comprennent des personnalités politiques de tous les partis – telles que l’ancienne Première Dame Michelle Obama, l’ancien gouverneur Arnold Schwarzenegger de Californie, le gouverneur Larry Hogan du Maryland, Cindy McCain (veuve de l’ancien sénateur John McCain de l’Arizona) et Ann Romney (épouse de Sen. Mitt Romney de l’Utah).

Les RSVP supplémentaires incluent Tim Allen, Jon Hamm, Scarlett Johansson, Will Ferrell, Whitney Cummings, 2 Chainz et Lil Baby, Cristela Alonzo, Kaia Gerber, Charlamagne Tha God, Tiffany Haddish, Liza Koshy, Jay Leno, Jaden Smith et Willow Smith.

VOMO: Vote or Miss Out est créé pour ABC par ATTN: en partenariat avec When We All Vote et sara + tom, la société de production fondée par les producteurs exécutifs des Conners, Sara Gilbert et Tom Werner.

«Nous avons la responsabilité sociétale de participer à la démocratie de notre pays», a déclaré Werner dans un communiqué. «Cette émission spéciale non partisane, par le biais de la comédie, encouragera les gens à voter en novembre.»

L’annonce de VOMO intervient un jour après que ABC a annoncé que Black-ish diffuserait une émission spéciale sur le thème des élections avant sa première de la saison 7 – et avant le match Trump contre Biden en novembre.

