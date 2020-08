Au cours de la dernière décennie, les Kardashian – Jenners sont devenus un nom familier. Tout le monde sait qui sont toutes les sœurs, les fans sont plus que familiers avec l’immense famille recomposée, et certains vont même jusqu’à dire que tout le clan est la première famille de téléréalité. Les sœurs sont peut-être devenues célèbres en tant que stars de leur émission populaire, Keeping Up With the Kardashians, mais la vérité est qu’elles se sont toutes diversifiées dans tant d’autres choses.

Nous savons que Kylie Jenner a un empire de maquillage très réussi, Kendall Jenner est l’un des mannequins les plus célèbres du monde entier et Kim Kardashian West commence même à se plonger dans le droit et la politique. Honnêtement, les Kardashian-Jenners ne manquent jamais de nous divertir, et l’une des choses préférées de tout le monde à leur sujet est leur forte présence sur les réseaux sociaux.

Toutes les sœurs sont extrêmement actives sur des sites comme Instagram et Twitter, et c’est presque comme si elles dépendaient des médias sociaux pour se maintenir constamment devant leurs fans. Parlons de la façon dont Khloé Kardashian pourrait être terrible sur Instagram, mais Kourtney a des fans accrochés.

Khloé Kardashian et Kourtney Kardashian | Dimitrios Kambouris / .

The Kardashian – La renommée de la famille Jenner

Dans les années 90, la famille n’était pas vraiment à l’honneur. Ce n’est que lorsque feu Robert Kardashian a rejoint l’équipe juridique de haut niveau d’OJ Simpson, l’ancien footballeur réputé acquitté d’un double homicide, que les gens ont même commencé à savoir qui ils étaient.

Kris, la matriarche de la famille, était mariée à la médaillée d’or olympique Caitlyn Jenner, avec qui elle avait deux filles, Kendall et Kylie. Des années plus tard, c’est Kim qui a attiré l’attention des médias pour la première fois lorsqu’elle a commencé à apparaître aux côtés de la star de télé-réalité Paris Hilton, selon Refinery29. Il semblait que toute la famille était destinée à la célébrité, et avant longtemps, ils ont commencé à apparaître dans leur propre émission de téléréalité.

Keeping Up With the Kardashians s’est avéré extrêmement populaire, et le drame s’améliore à chaque saison qui passe. Au fil des ans, les Kardashian -Jenner sont devenus l’une des familles les plus connues et les fans peuvent être assurés qu’ils n’iront nulle part de si tôt.

Relation entre Khloé et Kourtney

Toutes les familles ont un peu de drame, mais les Kardashian -Jenners semblent porter cela à de nouveaux niveaux. Parfois, il est difficile de savoir qui est dans une dispute avec qui, ou ce qui pourrait se passer à un moment donné. Bien que toutes les sœurs soient assez proches, les fans ne peuvent s’empêcher de remarquer que Khloé et Kourtney avaient un lien unique qui n’est pas aussi fort qu’autrefois. Il y a de nombreuses années, ils partageaient même une luxueuse maison de ville et filmaient ensemble plusieurs émissions de téléréalité dérivées. Selon Cosmopolitan, le drame a considérablement augmenté et il existe une tension notable entre les deux.

Khloé Kardashian pourrait être terrible sur Instagram mais Kourtney a les fans accro

Alors, qu’est-ce que Khloé est horrible, mais les fans adorent sa sœur aînée? Il s’avère que ce sont ses compétences sur Instagram. Selon Reddit, certaines des histoires Instagram de Kourt sont des vidéos Snapchat recyclées, mais cela n’empêche pas les fans d’aimer absolument ce qu’elle publie. La même chose ne vaut pas vraiment pour Khloé, et bien que les fans disent qu’ils aiment voir ce que Kourtney a à dire, ils détestent les publications de sa jeune sœur sur Instagram. Les Kardashian -Jenner sont impliqués dans tellement de choses, donc le fait qu’Instagram ne semble pas être le point fort de Khloé ne nous fait certainement pas l’aimer moins que nous l’avons toujours fait.