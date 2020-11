Les fans de la populaire série CW peuvent être assurés, Depuis, après plusieurs retards, les enregistrements de la cinquième saison ont finalement repris, il est donc prévu qu’il puisse rencontrer sa date de première et pour fêter ça, KJ Apa révèle son personnage préféré dans «Riverdale».

Parce que la quatrième saison ne pouvait pas avoir une fin correcte en raison de la pandémie causée par le coronavirus, les fans attendent déjà avec impatience la nouvelle session, cependant, la production a connu un démarrage très difficile, Puisqu’à la fin septembre ils ont dû arrêter les enregistrements en raison du retard des tests Covid, heureusement, le 7 octobre, la série a pu reprendre ses activités.

Ainsi, l’acteur, KJ Apa, qui incarnait Archie Andrews dans la série, a décidé de télécharger une photo sur son compte Instagram dans laquelle il montrait plusieurs de ses collègues enregistrant une scène de la série et accessoirement a révélé son personnage préféré de la série, alors peut-être que sa réponse n’est pas ce que les fans ont imaginé.

«J’adore regarder Casey Cott. Kevin est mon personnage préféré », a écrit Apa, alors Betty Cooper, Judhead et Veronica Lodge ont été laissées de côté. Kevin Keller, a commencé comme personnage récurrent lors de la première saison et pour la deuxième session, il est devenu un habitué, cependant, il n’a pas eu une plus grande participation comme prévu, mais il est probable qu’à la cinquième session, son rôle deviendra plus pertinent.

Un autre aspect à souligner sur la photo est que les enregistrements ont lieu au lycée même si la CW a révélé que la nouvelle saison ferait un bond de sept ans, ce qui signifie que l’histoire des personnages dans leurs années d’école n’est pas encore terminée, mais alors que nous découvrons la vérité derrière cette image, KJ Apa révèle son personnage préféré dans «Riverdale».