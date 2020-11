Ce n’est pas parce que tout le monde parle de la transformation de Jason Todd (Curran Walters) en Red Hood pour la troisième saison que c’est la seule chose pertinente à ce sujet, en fait, d’autres détails sont également connus comme l’entrée des personnages Barbara Gordon et Jonathan Crane. (Scarecrow), mais ce n’est pas tout, le producteur exécutif de la série, Greg Walker, révèle que Kory deviendra Starfire dans «Titans».

Les deux saisons précédentes ont eu une route difficile, même si elles réussissent, les fans se plaignent que les temps à l’écran de tous les personnages ne sont pas bien répartis, mettant en évidence certains plus que d’autres et avec l’arrivée des nouveaux cela pourrait être compliqué , cependant il est possible qu’ils aient déjà compris l’erreur et écouté les fans pour la troisième saison.

Kory a passé un long moment à essayer de retrouver ses souvenirs et quand elle réussira enfin des problèmes familiaux l’approchera, l’arrivée de soeur blackfire Il faudra se plonger dans son passé, mais aussi voir des changements majeurs dans le personnage.

“L’arrivée de sa soeur / ennemie Blackfire jette Kory sur un chemin où elle découvre des secrets sur son passé et des indices sur son destin … ce qui la mènera à elle véritable vocation en tant que Starfire. De plus, nous avons quelques autres surprises en réserve pour les fans de Starfire cette saison », a révélé Walker.

En fait, des changements dans le personnage sont déjà remarqués après la première image de l’actrice Anna Diop en tant que Kory, où vous pouvez voir un changement de look assez intéressant, à commencer par ses cheveux et les vêtements qu’elle utilise. Toujours pas de date de sortie, la troisième saison de ‘Titans’ arrivera sur HBO Max.