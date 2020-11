Mexique.- le Le jour des morts à Campeche est célébré avec Hanal Pixán ce qui signifie vacances de

Toussaint ou jour des morts, qui est connu dans la région maya de la péninsule

du Yucatan comme nourriture des âmes.

La croyance populaire, résultat du mélange des cultures maya et chrétienne, est que l’âme de celui qui meurt obtient la permission d’être parmi nous entre le dernier jour d’octobre au 1er novembre (pour les âmes des enfants) et du 1 au 2 novembre (pour les âmes des personnes âgées Nohoch Pixán).

Selon les traditions, on pense qu’à ces dates, le défunt peut dépouiller la saveur et l’arôme de la nourriture offerte ou interagir avec l’essence de tout ce qu’il faisait.

jouir et qui est présent dans les autels que leurs proches préparent spécialement

pour eux.

Avant la principale célébration de Hanal Pixán, certaines activités sont encore menées

peut vous assurer que vous êtes unique au monde et que vous êtes les descendants directs des traditions de la

maya ancienne.

Le plus particulier d’entre eux se produit dans la région nord de l’État de Campeche, dans la zone connue sous le nom de Camino Real, où se trouve la ville de Pomuch, où se déroule le Choo Ba’ak, ce qui signifie: changement de vêtements ou habillé en os .

Le nettoyage des restes osseux est un rituel profondément enraciné à Pomuch, qui, loin d’être

considéré comme macabre, c’est en fait une manière de maintenir vivant un lien entre ceux qui

sont partis et ceux qui restent. Une tradition qui a perduré au fil des ans avec tout

le respect.

Pour ce cas, les os sont déterrés après trois ans de la mort de la

la personne. Cette activité consiste en ce qu’un membre de chaque famille est en charge de

secouer la poussière qui s’accumule dans les récipients où les os du

saints défunts; plus tard, ils sont changés en une grande couverture, qui sert de

robe, également connue sous le nom de Le K Ex Nok, toute la famille intervient régulièrement

de sorte que plus tard, des années plus tard, les enfants continuent avec ce rituel.

Cette année en raison des mesures de prévention contre le virus COVID-19, les autorités

Les correspondants de l’Etat ont invité la population à suivre les traditions depuis leur

house, en plus de l’édition 2020 de l’exposition et du concours des autels de muerto

Pixán »qui a lieu dans la passerelle de la ville de Campeche n’aura pas lieu, en raison de son

caractère massif.

Il faut noter que le cimetière de Pomuch Il ne sera pas ouvert au public les 1er et 2 novembre. Il ne recevra que les locaux qui ont des parents au panthéon.

Pour Campeche, le plus important est de préserver la santé de ses habitants et des touristes, donc

qui, bien qu’étant le seul État doté d’un feu vert épidémiologique, maintiendra le

Mesures nécessaires pour empêcher la propagation des virus COVID -19.

