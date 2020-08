Elvis Presley est devenu l’un des chanteurs les plus importants du 20e siècle. D’un autre côté, Presley n’était pas exactement un génie financier. La valeur de sa marque aurait peut-être rapidement disparu sans le sens des affaires d’un proche.

Elvis Presley | Archives Michael Ochs / .

Pourquoi Priscilla Presley craignait que la succession d’Elvis Presley ne manque d’argent

Selon le Los Angeles Times, Elvis avait des habitudes financières distinctes. Il dépensait de l’argent et enregistrait un nouvel album, partait pour une autre tournée ou jouait dans un autre film quand il avait besoin de plus d’argent. La musique d’Elvis était extrêmement populaire, cependant, son domaine ne possédait pas les droits sur ses redevances, qui allaient à RCA, son label.

Elvis est décédé en 1977 et sa fille Lisa Marie était son unique héritier. Sa succession gagnait 1 million de dollars par an en 1979 et ses revenus devraient baisser rapidement. Le domaine était maintenant entre les mains de Priscilla, le comptable d’Elvis, Joseph A. Hanks, et de la Banque nationale de commerce de Memphis jusqu’au 25e anniversaire de Lisa Marie.

«Un million de choses ont traversé mon esprit», se souvient Priscilla. «Je m’inquiétais pour l’avenir de ma fille et pour Graceland et les gens qui travaillaient pour nous depuis 20 ans. Je ne pouvais pas comprendre qu’ils n’avaient pas de travail ou de logement. La question que je me posais sans cesse était: « Qu’allons-nous faire un jour? » «

Les décisions importantes prises par Priscilla Presley

« Je ne peux m’empêcher de tomber amoureux »

EN RELATION: John Lennon: La fois où il a appelé Elvis Presley à la télévision

Selon Forbes, Priscilla a pris les choses dans une direction intéressante: elle s’est concentrée sur le tourisme. Elle a créé Elvis Presley Enterprises pour transformer la maison d’Elvis, Graceland, en une attraction touristique et gérer l’image d’Elvis. D’une certaine manière, sa décision était appropriée. De nombreux films d’Elvis se sont déroulés dans des lieux intéressants pour donner au public américain un régal pour les yeux. Beaucoup de ces films présentaient des éléments du tourisme – le centre d’intérêt d’Elvis Presley Enterprises.

Selon le livre American Places: Encounters with History, Priscilla a recherché un conseiller nommé Jack Soden. Soden a eu l’idée de développer le terrain en face de Graceland en une zone de rassemblement afin que les visiteurs puissent être transportés de là au domicile d’Elvis. L’idée de Soden a bien fonctionné. Par conséquent, un mois après l’ouverture de Graceland au public, l’attraction a récupéré les 560 000 $ dépensés pour le projet.

L’héritage continu de Graceland

«Graceland» de Paul Simon

EN RELATION: Justin Bieber a battu un record détenu par Elvis pendant près de 60 ans

Graceland reste une attraction populaire à ce jour. En 2018, Forbes a rapporté que 600000 touristes visitaient Graceland par an – plus que tout autre musée de la maison aux États-Unis en dehors de la Maison Blanche. Pendant ce temps, tout, de This Is Spinal Tap à l’album de Paul Simon Graceland, a immortalisé Graceland dans la culture populaire. En outre, un certain nombre de circuits et d’entreprises dans les environs sont dédiés au roi du rock’n’roll. De nombreux fans souhaitent pouvoir visiter une destination touristique dédiée à leur artiste préféré. Grâce à Priscilla, les fans d’Elvis peuvent faire exactement cela.

La création d’Elvis Presley Enterprises était une décision commerciale intelligente. Cependant, le rôle de Priscilla dans le domaine d’Elvis ne se limite pas au commerce. Surtout, elle a le sentiment qu’elle contribue à maintenir l’héritage du roi du rock’n’roll.

«Premièrement, il y a son talent… son individualité, son charisme», a déclaré Priscilla. «Je ne pense toujours pas avoir rencontré quelqu’un qui ait autant de charisme que lui. Je pense qu’il était très incompris au début, quand il a commencé. J’aimerais que les gens le connaissent surtout pendant ces premières années. . . à cause de ce talent brut. Nous aimerions préserver cela. «